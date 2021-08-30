落實基本功 南市精進消防大隊指揮系統
台南市消防局今天起分3梯次辦理「110火場現場大隊部指揮狀況判斷」訓練及測驗，共145名幹部及救災救護大隊幕僚參加測驗，以提升大隊部幕僚指揮系統精進作為。
「110火場現場大隊部指揮狀況判斷」今天在消防局永華辦公室7樓禮堂及第三救災救護大隊辦理。主要為提升大隊部幕僚對於指揮系統精進作為、分區指揮作為、指揮站、集結區、安全官、新聞官、聯絡官、安全管制機制、各式戰術應用。
以及救災現場退避權使用時機、救災現場大量傷病患處置原則、傳染病集中處所與現場救災指揮系統配合運作模式、梯間佈線及落實各級專業訓練，確保災害現場搶救指揮狀況過程順利，減少發生安全危害狀況。
台南市長黃偉哲表示，消防局近年來許多改變，例如消防裝備改善，包括第二套消防衣導入救援腰帶、無線電通訊盲點實驗及改善對策、消防車標示及警示燈、消防衣洗機制、檢測實驗室等，有很多都是率全國之先發現問題提出具體改善辦法，消防人員要先保護自我安全，而消防裝備及器材都應持續改善，對於災害現場狀況判斷及決策思考更是重要。
消防局長李明峯指出，各救災救護大隊在火災現場扮演重要指揮決策，關係消防弟兄及民眾生命、財產安全。這次訓練及測驗內容設定動態影片、案例及圖資模擬訓練，採分組報告及討論，讓消防幹部靈活運用消防戰術，持續強化火災搶救技能及火場指揮狀況判斷，應付多元各式災害。
台南市升格後，面積2191平方公里、人口近190萬。消防局下轄7個救災救護大隊，7個救災救護大隊，7個實質化中隊，53個分隊、1個小隊與1個救護站。
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