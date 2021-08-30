快訊

中秋將至9月6日有望降級？ 陳時中鬆口「2措施」擬鬆綁

AZ+BNT混打有望？ 陳時中曝：專家認為方向可行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣揚基金會集資長期助弱 每月捐贈脊髓損傷患者護理包

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南蔣揚基金會集資助弱，每月捐贈脊髓損傷患者護理包。圖／基金會提供
台南蔣揚基金會集資助弱，每月捐贈脊髓損傷患者護理包。圖／基金會提供

台南市噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會因疫情決定停辦今年「佛祖請吃飯」弱勢歲末圍爐活動，經費改以現金、物資捐贈市府實物愛心銀行；基金會創辦人洛本天津仁波透過社會局媒合、下月起每月捐贈100份的「脊髓受傷護理包」，月底動員志工分裝打包、分送各脊髓損傷弱勢家庭、減輕經濟負擔關心鼓勵。

護理包內有尿褲、看護墊、酒精消毒液、濕紙巾及營養品等用品，每包市價約3000元；社會局事先調查脊髓損傷者所需的護理用品再個別化備製，初期規畫每月送一次，委由社工送達；未來計畫長期資助並逐年增加份數，希望減輕經濟負擔。

蔣揚基金會在會館舉辦「脊髓受傷護理包志工日」，邀志工回鹿野苑協助整理護理包，許多全家參與，為扶助弱勢公益盡心力。

洛本天津仁波切表示，近年脊髓損傷有年輕化趨勢，很多是車禍或職災造成，大多成輪椅族，有些傷友連上下床挪動都很困難，經濟陷入困境，除需面對漫長醫療及復健路，還增加護理用品支出負擔，對弱勢家庭來說更是雪上加霜；今年佛祖請吃飯因防疫停辦，除持續捐贈給社會局實物愛心銀行100萬元，作為購買給弱勢家庭民生物資基金，另也增加對脊髓受傷者關懷，由南市社會局媒合捐贈100份脊髓受傷護理包。

洛本天津仁波切說，蔣揚力行濟貧扶弱公益，以慈善教導大眾，相互幫忙不是同情，而是在有困難時伸手拉一把協助度過難關，基金會將活動經費化為愛心，也期盼有更多人響應，給予脊髓受傷者鼓勵與關心，走出人生困境，有信心面對未來。

台南蔣揚基金會集資助弱，每月捐贈脊髓損傷患者護理包。圖／基金會提供
台南蔣揚基金會集資助弱，每月捐贈脊髓損傷患者護理包。圖／基金會提供

愛心 弱勢家庭

延伸閱讀

壓縮阿里雲、騰訊雲… 天津令國企數據改存「國資雲」

疫下遠端照護成潮流 港醫率先導入生命徵象監測系統

助弱勢家庭挺過疫情 中信信扶專案提紓困方案

天津下令 國企數據遷官方雲端

相關新聞

頭胎生育獎勵金加碼 黃偉哲嘆：大家想生的效果有限

台南市長黃偉哲今天表示，明年元旦起，台南市生育獎勵金頭胎金額將從目前的6000元、增加到1萬元，不過他也坦言，不認為增加...

守寡近50年 她捐逾2千萬元助500多名單親媽度難關

86歲寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉從37歲守寡迄今，50年來捐出逾千萬元幫助548名單親媽媽度過難關，今在亡夫忌日又捐60萬...

打造水圳地景典範！民雄水綠廊道串連計畫 獲6千萬補助

嘉義縣政府綜合規劃處與建設處以民雄鄉鴨母坔大排、中興圳周邊公有地為範圍，向內政部營建署提報「民雄珠串、綠水相連─民雄鄉水...

蔣揚基金會集資長期助弱 每月捐贈脊髓損傷患者護理包

台南市噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會因疫情決定停辦今年「佛祖請吃飯」弱勢歲末圍爐活動，經費改以現金、物資捐贈市府實物...

影／台南首座都會環保植葬區 仁德生命紀念園區今啟用

名為「仁德生命紀念園區」的台南第一座設置都會區內環保植葬專區，今天由市長黃偉哲與郭鴻儀等推動設置的在地議員見證啟用。專區...

台南市議員邀在地企業集資 贈175支額溫槍助學校防疫

台南市議員林志展考量開學在即，為協助學校防疫，邀集佳大建材、宗聯機器公司與蓮潭里長陳紫晶集資，購買175支額溫槍，今天捐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。