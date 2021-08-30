蔣揚基金會集資長期助弱 每月捐贈脊髓損傷患者護理包

台南市噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會因疫情決定停辦今年「佛祖請吃飯」弱勢歲末圍爐活動，經費改以現金、物資捐贈市府實物愛心銀行；基金會創辦人洛本天津仁波透過社會局媒合、下月起每月捐贈100份的「脊髓受傷護理包」，月底動員志工分裝打包、分送各脊髓損傷弱勢家庭、減輕經濟負擔關心鼓勵。

護理包內有尿褲、看護墊、酒精消毒液、濕紙巾及營養品等用品，每包市價約3000元；社會局事先調查脊髓損傷者所需的護理用品再個別化備製，初期規畫每月送一次，委由社工送達；未來計畫長期資助並逐年增加份數，希望減輕經濟負擔。

蔣揚基金會在會館舉辦「脊髓受傷護理包志工日」，邀志工回鹿野苑協助整理護理包，許多全家參與，為扶助弱勢公益盡心力。

洛本天津仁波切表示，近年脊髓損傷有年輕化趨勢，很多是車禍或職災造成，大多成輪椅族，有些傷友連上下床挪動都很困難，經濟陷入困境，除需面對漫長醫療及復健路，還增加護理用品支出負擔，對弱勢家庭來說更是雪上加霜；今年佛祖請吃飯因防疫停辦，除持續捐贈給社會局實物愛心銀行100萬元，作為購買給弱勢家庭民生物資基金，另也增加對脊髓受傷者關懷，由南市社會局媒合捐贈100份脊髓受傷護理包。