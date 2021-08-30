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影／台南首座都會環保植葬區 仁德生命紀念園區今啟用
名為「仁德生命紀念園區」的台南第一座設置都會區內環保植葬專區，今天由市長黃偉哲與郭鴻儀等推動設置的在地議員見證啟用。專區使用需向殯葬管理所申請，費用3000元，作業時間3到5天，查詢電06-2144333。
園區位於仁德區中洲里，佔地0.7公頃，總工程經費896萬元，可供植存數量2萬5000個；但因為每隔幾年就可以重新整理，實際上沒有容納人數限制。今年5月完工、6月29日開放申請，到今天已有114名死者進用，各種宗教信仰都有。
黃偉哲表示，生老病死是人生大事，現今觀念要符合環保概念，讓骨灰跟泥土、大自然融合；代表永世追思，也代表不帶給後世、後代子孫困擾。這是個非常具人文、又環保概念的殯葬園區，台南各行政區也陸續推動，希望後世子孫對先人有更好的環保連結。
園區以「落葉歸根」為設計概念，並依地勢高低規畫排水，採樹葉外型設計，另以變葉木、矮仙丹、玫瑰花等植栽分層種植形成葉脈象徵脈脈相連世代綿延不絕。空間規畫有追思亭與蜿蜓在綠色草皮間步道，融合景觀、美學的設計，免除過去傳統殯葬文化令人畏懼刻板印象，環境具安寧莊嚴的氛圍。是黃偉哲任內第一座設置與啟用環保葬專區，「象徵台南市的綠色殯葬文化又往前邁進一大步」。
區公所表示，園區設置追思台，讓家屬能在優美氛圍追憶逝者，追思台前獻上花卉代表對親友的愛與祝福，也可將思念化作文字掛在追思亭，送上一封注滿想念的信。今天的儀式，包括市議員郭鴻儀、吳禹寰、鄭佳欣、許又仁、杜素吟等人也出席見證。
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