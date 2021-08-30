快訊

中秋將至9月6日有望降級？ 陳時中鬆口「2措施」擬鬆綁

AZ+BNT混打有望？ 陳時中曝：專家認為方向可行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台南首座都會環保植葬區 仁德生命紀念園區今啟用

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南巿長黃偉哲與在地市議員見證仁德環保葬專區啟用。記者周宗禎／攝影
台南巿長黃偉哲與在地市議員見證仁德環保葬專區啟用。記者周宗禎／攝影

名為「仁德生命紀念園區」的台南第一座設置都會區內環保植葬專區，今天由市長黃偉哲與郭鴻儀等推動設置的在地議員見證啟用。專區使用需向殯葬管理所申請，費用3000元，作業時間3到5天，查詢電06-2144333。

園區位於仁德區中洲里，佔地0.7公頃，總工程經費896萬元，可供植存數量2萬5000個；但因為每隔幾年就可以重新整理，實際上沒有容納人數限制。今年5月完工、6月29日開放申請，到今天已有114名死者進用，各種宗教信仰都有。

黃偉哲表示，生老病死是人生大事，現今觀念要符合環保概念，讓骨灰跟泥土、大自然融合；代表永世追思，也代表不帶給後世、後代子孫困擾。這是個非常具人文、又環保概念的殯葬園區，台南各行政區也陸續推動，希望後世子孫對先人有更好的環保連結。

園區以「落葉歸根」為設計概念，並依地勢高低規畫排水，採樹葉外型設計，另以變葉木、矮仙丹、玫瑰花等植栽分層種植形成葉脈象徵脈脈相連世代綿延不絕。空間規畫有追思亭與蜿蜓在綠色草皮間步道，融合景觀、美學的設計，免除過去傳統殯葬文化令人畏懼刻板印象，環境具安寧莊嚴的氛圍。是黃偉哲任內第一座設置與啟用環保葬專區，「象徵台南市的綠色殯葬文化又往前邁進一大步」。

區公所表示，園區設置追思台，讓家屬能在優美氛圍追憶逝者，追思台前獻上花卉代表對親友的愛與祝福，也可將思念化作文字掛在追思亭，送上一封注滿想念的信。今天的儀式，包括市議員郭鴻儀、吳禹寰、鄭佳欣、許又仁、杜素吟等人也出席見證。

台南巿長黃偉哲與在地市議員見證仁德環保葬專區啟用。記者周宗禎／攝影
台南巿長黃偉哲與在地市議員見證仁德環保葬專區啟用。記者周宗禎／攝影
台南巿長黃偉哲與在地市議員見證仁德環保葬專區啟用。記者周宗禎／攝影
台南巿長黃偉哲與在地市議員見證仁德環保葬專區啟用。記者周宗禎／攝影
台南巿長黃偉哲與在地市議員見證仁德環保葬專區啟用。記者周宗禎／攝影
台南巿長黃偉哲與在地市議員見證仁德環保葬專區啟用。記者周宗禎／攝影
台南巿長黃偉哲與在地市議員見證仁德環保葬專區啟用。記者周宗禎／攝影
台南巿長黃偉哲與在地市議員見證仁德環保葬專區啟用。記者周宗禎／攝影
台南巿長黃偉哲與在地市議員見證仁德環保葬專區啟用。記者周宗禎／攝影
台南巿長黃偉哲與在地市議員見證仁德環保葬專區啟用。記者周宗禎／攝影

黃偉哲 信仰

延伸閱讀

台南提高生育獎勵 第1胎發1萬元

頭胎生育獎勵金加碼 黃偉哲嘆：大家想生的效果有限

安心！台南好柚入選文旦全通過381項農藥檢驗

弱勢住宅修繕將完工 黃偉哲捲袖刷油漆當志工

相關新聞

頭胎生育獎勵金加碼 黃偉哲嘆：大家想生的效果有限

台南市長黃偉哲今天表示，明年元旦起，台南市生育獎勵金頭胎金額將從目前的6000元、增加到1萬元，不過他也坦言，不認為增加...

守寡近50年 她捐逾2千萬元助500多名單親媽度難關

86歲寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉從37歲守寡迄今，50年來捐出逾千萬元幫助548名單親媽媽度過難關，今在亡夫忌日又捐60萬...

打造水圳地景典範！民雄水綠廊道串連計畫 獲6千萬補助

嘉義縣政府綜合規劃處與建設處以民雄鄉鴨母坔大排、中興圳周邊公有地為範圍，向內政部營建署提報「民雄珠串、綠水相連─民雄鄉水...

蔣揚基金會集資長期助弱 每月捐贈脊髓損傷患者護理包

台南市噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會因疫情決定停辦今年「佛祖請吃飯」弱勢歲末圍爐活動，經費改以現金、物資捐贈市府實物...

影／台南首座都會環保植葬區 仁德生命紀念園區今啟用

名為「仁德生命紀念園區」的台南第一座設置都會區內環保植葬專區，今天由市長黃偉哲與郭鴻儀等推動設置的在地議員見證啟用。專區...

台南市議員邀在地企業集資 贈175支額溫槍助學校防疫

台南市議員林志展考量開學在即，為協助學校防疫，邀集佳大建材、宗聯機器公司與蓮潭里長陳紫晶集資，購買175支額溫槍，今天捐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。