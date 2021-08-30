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台南仁德環保葬專區啟用 助推綠色殯葬文化

中央社 / 台南30日電

台南市政府今天為首座設在都會區域內的環保葬專區「仁德生命紀念園區」舉行啟用儀式，預計可供植存數量2萬5000個，並盼園區的優美景觀設計協助推廣綠色殯葬文化。

台南市民政局指出，仁德生命紀念園區位於仁德區中洲里，面積0.7公頃，於今年5月完工、6月29日起接受申請使用，今天舉辦啟用儀式，可供植存數量2萬5000個，是台南市首座設置在都會區域內的環保葬專區，至8月19日止已有100人使用。

台南市長黃偉哲在啟用儀式致詞時表示，生老病死是人一生中的大事，以往老一輩強調要「入土為安」，30、40年前仍有很多人無法認同火化，但隨著時代演進，大家逐漸接受。

黃偉哲說，從土葬、火葬，演變到現今的環保葬，就不需要花錢造墓園、買塔位，最後讓骨灰與泥土、大自然能夠混在一起，一方面代表永世追思，一方面代表著不帶給後代子孫困擾。

他說，今天在仁德啟用的專區是具有人文及環保概念的殯葬園區，台南市各個行政區也陸續在推動，希望讓後世子孫對於先人之間有更好的環保連結。

台南市民政局指出，園區景觀以「落葉歸根」為設計概念，並依地勢高低規劃排水，採樹葉外型設計，另以變葉木、矮仙丹、玫瑰花等植栽分層種植形成葉脈，象徵脈脈相連世代綿延不絕，區內設有有追思亭與蜿蜓在綠色草皮間的步道，融合景觀、美學的設計，改變過去傳統殯葬文化令人畏懼的刻板印象。

黃偉哲

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