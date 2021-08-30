台南市議員邀在地企業集資 贈175支額溫槍助學校防疫
台南市議員林志展考量開學在即，為協助學校防疫，邀集佳大建材、宗聯機器公司與蓮潭里長陳紫晶集資，購買175支額溫槍，今天捐贈善化、新化、新市、安定、山上等五區高國中小學，教育局長鄭新輝與20多所學校校長、主任在善糖國小代表接受。
林志展表示，孩子上學的安全守護最重要，陳紫晶告知學校額溫槍不足，因此邀集在地企業一起購買送給學校，幫助落實防疫，讓孩子開心學習、安全有保障。
鄭新輝則說，校園防疫「在市長黃偉哲超前部署的指示下」，防疫物資不敢說充足，但也不虞匱乏，教育局準備口罩達190幾萬片，有3個月安全儲量，酒精及漂白水也有一個月安全儲量，至於額溫或耳溫槍是兩、三個班級共用一支。
這次捐贈額溫槍大型學校10支，小校5支。鄭新輝說，這幾區學校額溫槍因而更充足，學校防疫檢測體溫更方便，感謝林志展擔任「老母雞」角色，讓到校學習的「小雞」有更安全良好學習環境。
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