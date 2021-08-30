台南提高生育獎勵 第1胎發1萬元

台南市政府今天宣布從明年1月1日起將產婦生產第1名新生兒獎勵金由現行的新台幣6000元提高到1萬元，希望鼓勵有生育意願的市民將戶籍留在台南。

台南市政府上午舉行生育獎勵金媒體說明會，由市長黃偉哲宣布生育獎勵金新措施將從民國111年1月1日開始實施，第1名新生兒從6000元提高到1萬元，其餘維持不變，分別為第2名1萬2000元，第3、4名3萬元，第5名以上每名5萬元。

黃偉哲表示，台南市在財政能力許可的情況下，很努力增加社會福利，從全國少子化現象可以看得出來，其實提高生育獎勵金對於刺激生育意願並無顯著效果，但對於想遷戶口到其他縣市去生孩子的人，可能多少有留住他們的效果。

黃偉哲說，少子化是全國各縣市都面臨的問題，這種社會福利當然最好還是由中央統一來做，地方各自要加碼可能只是變成遷戶口比賽，生育獎勵金是希望市民能感受到市府祝福的心意，市府團隊也會努力使社會福利及育兒福利措施越趨完備，鼓勵市民多生育。

台南市政府民政局指出，除了發放生育獎勵金外，台南市也配置完整的育兒、托育及教育等福利措施，希望減輕年輕人的負擔，讓大家願意生、養得起。