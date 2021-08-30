人生不設限！58歲會計想自製手工皂參加職訓變達人

台南市58歲劉月娥在紙箱廠任會計將近20年，後來下班時間參加勞動部在職進修訓練，學習手工皂製作、保養品配方調製，後來愈學愈有興趣，拿到培訓講師證書，4年前決定轉換跑道創業，成立工作室主攻教學與網路販售，把興趣當職業，收入不但較以往高，也開啟事業第二春。

劉月娥指出，當初因家人有過敏性肌膚問題，下班時間去學手工皂製作、保養品配方調製，希望能自己做手工皂與保養品幫家人改善皮膚，沒想到做出興趣，不但家人膚質改善，手工皂也深受周遭親朋好友肯定，建立起好口碑，讓她萌生創業念頭。

4年前劉月娥拿到「DIY保養品職能培訓講師證書」，決定離職，家人支持鼓勵下成立工作室創業，不僅在多間社區大學與學校進行教學，也在網路賣起手工皂，熱賣商品包括洋甘菊胚芽皂、玫瑰蜂蜜保濕皂、檜木香氛皂等，收入較以往會計工作多兩成，也為她開啟事業第二春。

劉月娥表示，感謝在職進修讓她找到興趣，也多了一項技能，她鼓勵在職朋友多運用政府資源學第二專長，不僅可認識不同領域朋友建立人脈，還能開創事業春天，「興趣也能當工作真的很讚」，今年她也考上嘉南藥理大學化妝品應用與管理系，希望能更精進理論與技術，應用在教學工作。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，為幫助15歲以上在職勞工學習第二專長，推出產投訓練課程，政府補助8成訓練費用，另符合中高齡、中低收入戶、身心障礙等特定對象身份者還可全額補助，每位勞工每3年可補助7萬元，歡迎勞工朋友運用。

劉邦棟說，雲嘉南區產投課程目前有烘焙餐飲、健康照護、智慧機械、美容髮妝、文創管理等超過600門，1萬3000個在職進修機會正陸續開課，課程資訊可上台灣就業通網站查詢與報名，或洽專線(06)698-5945分機1424詢問。 劉月娥參加產投在職進修，學習手工皂製作、化妝保養品配方調製技術，愈學愈有興趣，還成立工作室創業，力拼事業第二春。

記者周宗禎／攝影