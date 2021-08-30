快訊

九一開學倒數…北市估1成生想請防疫假 家長觀望中

桃園閒置飛彈基地成「生存戰場」 40多人潛入被逮已非首次

人生不設限！58歲會計想自製手工皂參加職訓變達人

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
疫情期間劉月娥改採線上教學，教民眾製作手工皂與保養品。記者周宗禎／攝影
疫情期間劉月娥改採線上教學，教民眾製作手工皂與保養品。記者周宗禎／攝影

台南市58歲劉月娥在紙箱廠任會計將近20年，後來下班時間參加勞動部在職進修訓練，學習手工皂製作、保養品配方調製，後來愈學愈有興趣，拿到培訓講師證書，4年前決定轉換跑道創業，成立工作室主攻教學與網路販售，把興趣當職業，收入不但較以往高，也開啟事業第二春。

劉月娥指出，當初因家人有過敏性肌膚問題，下班時間去學手工皂製作、保養品配方調製，希望能自己做手工皂與保養品幫家人改善皮膚，沒想到做出興趣，不但家人膚質改善，手工皂也深受周遭親朋好友肯定，建立起好口碑，讓她萌生創業念頭。

4年前劉月娥拿到「DIY保養品職能培訓講師證書」，決定離職，家人支持鼓勵下成立工作室創業，不僅在多間社區大學與學校進行教學，也在網路賣起手工皂，熱賣商品包括洋甘菊胚芽皂、玫瑰蜂蜜保濕皂、檜木香氛皂等，收入較以往會計工作多兩成，也為她開啟事業第二春。

劉月娥表示，感謝在職進修讓她找到興趣，也多了一項技能，她鼓勵在職朋友多運用政府資源學第二專長，不僅可認識不同領域朋友建立人脈，還能開創事業春天，「興趣也能當工作真的很讚」，今年她也考上嘉南藥理大學化妝品應用與管理系，希望能更精進理論與技術，應用在教學工作。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，為幫助15歲以上在職勞工學習第二專長，推出產投訓練課程，政府補助8成訓練費用，另符合中高齡、中低收入戶、身心障礙等特定對象身份者還可全額補助，每位勞工每3年可補助7萬元，歡迎勞工朋友運用。

劉邦棟說，雲嘉南區產投課程目前有烘焙餐飲、健康照護、智慧機械、美容髮妝、文創管理等超過600門，1萬3000個在職進修機會正陸續開課，課程資訊可上台灣就業通網站查詢與報名，或洽專線(06)698-5945分機1424詢問。

劉月娥參加產投在職進修，學習手工皂製作、化妝保養品配方調製技術，愈學愈有興趣，還成立工作室創業，力拼事業第二春。</p><!--6--><p> 記者周宗禎／攝影
劉月娥參加產投在職進修，學習手工皂製作、化妝保養品配方調製技術，愈學愈有興趣，還成立工作室創業，力拼事業第二春。

記者周宗禎／攝影

創業 勞動部

延伸閱讀

先生無預警失業 40歲阿秀在「適應」計畫補助重返職場

「安心即時上工」計畫仍有大批職缺 就業中心鼓勵申辦

勞動部線上徵才明開跑 提供近3千職缺

退役軍官中年轉職 勞動部產訓班「銲接」人生下半場

相關新聞

人生不設限！58歲會計想自製手工皂參加職訓變達人

台南市58歲劉月娥在紙箱廠任會計將近20年，後來下班時間參加勞動部在職進修訓練，學習手工皂製作、保養品配方調製，後來愈學...

頭胎生育獎勵金加碼 黃偉哲嘆：大家想生的效果有限

台南市長黃偉哲今天表示，明年元旦起，台南市生育獎勵金頭胎金額將從目前的6000元、增加到1萬元，不過他也坦言，不認為增加...

農畜產冷鏈物流 雲縣提案爭蓋專區

雲林縣毛豬養殖頭數全國之冠，也是國內重要蔬果產地，雲林縣府規畫建置國際級畜產冷鏈園區及農產品冷鏈物流中心，擬向中央提案爭...

為2千元加碼金？ 嘉市遷入人口倍增

嘉義市長黃敏惠24日宣布配合振興券，加碼普發市民每人2千元現金，不少人好奇詢問「現在遷戶籍來得及嗎？」市府民政處發現，2...

廣角鏡／嘉義民雄大士爺祭放水燈

嘉義縣民雄大士爺祭昨天重頭戲放水燈科儀，下午在民雄鄉文隆橋下溪畔登場，廟方將5座水燈厝及108朵紙蓮花點火放入溪中順流而...

農畜產冷鏈物流勢在必行 雲林縣提案爭取33.7億蓋專區

雲林縣毛豬養殖頭數居全國之冠，也是國內蔬果重要產地，縣府規畫建置國際級畜產冷鏈園區及農產品冷鏈物流中心，擬向中央提案爭取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。