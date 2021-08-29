民雄大士爺祭放水燈 向好兄弟發邀請卡
民雄大士爺祭邁入第2天，下午重頭戲放水燈在民雄鄉文化路文隆橋下溪畔登場，民眾攜家帶眷擠爆堤岸，十數位攝影師卡位捕捉最美瞬間，祈福儀式由三朝法師黃瑞村主持，朵朵蓮花和水燈厝在祈福儀式後點火後順流而下，祈求整年風調雨順。
為期3天的民雄大士爺祭今年受疫情影響縮小規模，第2天重頭戲放水燈隊伍沒有遶境市區四城門，在黃瑞村帶領下，從大士爺廟直接前往文隆橋下，但綿延數公里的長龍仍吸引許多村民觀禮。
今年放水燈科儀按古禮於申時（下午3時）後舉行，大士爺廟董事長周漳炎率廟方董監事跟著法師誦經祈福後，將5座水燈厝及108朵蓮花施放至溪水中。
離奇的是，水燈乍入水，竟沒有順流而下，而是原地順時針打轉，大士爺廟董事解釋，這是代表近期有冤魂在此溺斃，在眾人齊心祝禱下，將水燈厝重新放入水中，才緩緩沿下游流去。
周漳炎說，放水燈意在邀請水路好兄弟上岸吃普度、接受民眾祭祀；黃瑞村補充，蓮花猶如向好兄弟發「邀請卡」引導孤魂野鬼浮出水面，到陽間接受眾生祭祀，火焰則像大士爺發出的信號般，通知孤魂野鬼到廟內接受招待。
明天是大士爺祭最後一天，晚間11時祭典結束時，大士爺神像連同山神、土地公等，將由縣長翁章梁縣長和民雄鄉長何嘉恒抬大士爺上轎前往福權火化場火化升天。
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