民雄大士爺祭放水燈 向好兄弟發邀請卡

民雄大士爺祭邁入第2天，下午重頭戲放水燈在民雄鄉文化路文隆橋下溪畔登場，民眾攜家帶眷擠爆堤岸，十數位攝影師卡位捕捉最美瞬間，祈福儀式由三朝法師黃瑞村主持，朵朵蓮花和水燈厝在祈福儀式後點火後順流而下，祈求整年風調雨順。

為期3天的民雄大士爺祭今年受疫情影響縮小規模，第2天重頭戲放水燈隊伍沒有遶境市區四城門，在黃瑞村帶領下，從大士爺廟直接前往文隆橋下，但綿延數公里的長龍仍吸引許多村民觀禮。

今年放水燈科儀按古禮於申時（下午3時）後舉行，大士爺廟董事長周漳炎率廟方董監事跟著法師誦經祈福後，將5座水燈厝及108朵蓮花施放至溪水中。

離奇的是，水燈乍入水，竟沒有順流而下，而是原地順時針打轉，大士爺廟董事解釋，這是代表近期有冤魂在此溺斃，在眾人齊心祝禱下，將水燈厝重新放入水中，才緩緩沿下游流去。

周漳炎說，放水燈意在邀請水路好兄弟上岸吃普度、接受民眾祭祀；黃瑞村補充，蓮花猶如向好兄弟發「邀請卡」引導孤魂野鬼浮出水面，到陽間接受眾生祭祀，火焰則像大士爺發出的信號般，通知孤魂野鬼到廟內接受招待。