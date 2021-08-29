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開學前最後一個週末假日 雲嘉各大景點湧人潮

中央社 / 雲林縣29日電

本週是暑假最後一個假日，雲嘉地區各大景點、樂園和夜市出現人潮，較前幾週多出3、4成，嘉義市文化路暨蘭井街設攤區段自治會長陳家霖今天表示，「半年以來人最多的一天！」

嘉義市邱姓男子昨天騎車路過文化路夜市，他表示，明顯感覺人潮恢復以往假日的盛況，車流多、逛街人潮也多，許多有名的小吃店大排長龍。

陳家霖分析，暑假最後一個週末，民眾把握時間出來玩，人潮湧現，「半年以來人最多的一天！」

文化路暨蘭井街設攤區段自治會要求民眾實聯制、噴酒精，只是人潮不斷，社交距難要求，陳家霖認為，明天為上班日，今晚人潮應不會如昨晚。

嘉義市政府建設處表示，根據以往經驗暑假前的最後一個假日，各地人潮都會較多，因此市府在上週就有規劃安排，在本周六、日於文化路夜市執行防疫宣導。

嘉市府建設處安排3名稽查工作人員分別在民族路口、中正路口宣導，警方也派2到3名員警協助執行交管等工作。文化路自治會派4名工作人員主要於光彩街口、蘭井街口進行管制及宣導，提醒民眾進入夜市要刷路口及各攤QR Code實名制，並注意做好個人防疫措施。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處指出，嘉義市檜意生活村昨天遊客680人，而今天截至中午12時遊客人數有600人，且本周假日之提袋率比上月12日剛解封時增加約4成。

雲林縣劍湖山世界主題樂園表示，本週入園人數比上周假日約成長1倍，而遊客以親子團居多，家長紛紛趁著暑假尾聲出門旅遊。

嘉義 夜市

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