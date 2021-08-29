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農畜產冷鏈物流勢在必行 雲林縣提案爭取33.7億蓋專區
雲林縣毛豬養殖頭數居全國之冠，也是國內蔬果重要產地，縣府規畫建置國際級畜產冷鏈園區及農產品冷鏈物流中心，擬向中央提案爭取經費，現正積極尋地評估可行性。縣長張麗善說，望藉轉型作業製程，調節農產品供需及穩定品質，預估總經費約需33.7億元，重點工作除將雲林肉品市場轉型，也建構雲林農產品完整的供應和產銷鏈。
張麗善說，縣內目前有1219場養豬場，畜產冷鏈園區建置目的，是希望能在產地就地屠宰豬隻，減少碳足跡，尤其台灣去年正式走出口蹄疫陰霾，應盡速建設符合國際標準的冷鏈物流設備。
張麗善，雲林縣生產的豬肉品質佳，建立園區可「從屠宰到加工」一條龍完成產能，是打開國際市場相當關鍵的一步，工程經費約需21.2億元。
而雲林縣葉菜類作物產能占全台三分之一，蒜頭、落花生、芹菜的產量占7成以上，其他多項作物占5成以上，農業處說，因農作物產期較集中，易造成供需失衡情形，因此產後處理及儲藏保鮮就顯得重要。
農業處長吳芳銘說，建構現代化冷鏈物流可達產銷調節作用，協助減少5.5成的蔬果損耗，確保生鮮品質，且透過最新型農業設施，延長運送、銷售期限，提升農產品附加價值，「不斷鏈」助供應鏈及產銷鏈轉型一臂之力。
吳芳銘表示，此農業物流體系架構，採「前店後廠」規畫，透過蔬果物流園區線上平台，媒合生產冷鏈物流中心的裁切蔬菜或加工品，依當季供需情形調控並釋出儲存的農產因應，甚至還可互補部分訂單，達到整合效益。
吳芳銘指出，縣府目前評估位處國道交流道下的斗南鎮或西螺鎮建置農產冷鏈物流中心，計畫分3期包括區域型冷鏈物流中心、區域型農產營運中心、農業生產園區等階段性工程施作，總計約需12.5億元。
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