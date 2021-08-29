農畜產冷鏈物流勢在必行 雲林縣提案爭取33.7億蓋專區

雲林縣毛豬養殖頭數居全國之冠，也是國內蔬果重要產地，縣府規畫建置國際級畜產冷鏈園區及農產品冷鏈物流中心，擬向中央提案爭取經費，現正積極尋地評估可行性。縣長張麗善說，望藉轉型作業製程，調節農產品供需及穩定品質，預估總經費約需33.7億元，重點工作除將雲林肉品市場轉型，也建構雲林農產品完整的供應和產銷鏈。

張麗善說，縣內目前有1219場養豬場，畜產冷鏈園區建置目的，是希望能在產地就地屠宰豬隻，減少碳足跡，尤其台灣去年正式走出口蹄疫陰霾，應盡速建設符合國際標準的冷鏈物流設備。

張麗善，雲林縣生產的豬肉品質佳，建立園區可「從屠宰到加工」一條龍完成產能，是打開國際市場相當關鍵的一步，工程經費約需21.2億元。

而雲林縣葉菜類作物產能占全台三分之一，蒜頭、落花生、芹菜的產量占7成以上，其他多項作物占5成以上，農業處說，因農作物產期較集中，易造成供需失衡情形，因此產後處理及儲藏保鮮就顯得重要。

農業處長吳芳銘說，建構現代化冷鏈物流可達產銷調節作用，協助減少5.5成的蔬果損耗，確保生鮮品質，且透過最新型農業設施，延長運送、銷售期限，提升農產品附加價值，「不斷鏈」助供應鏈及產銷鏈轉型一臂之力。

吳芳銘表示，此農業物流體系架構，採「前店後廠」規畫，透過蔬果物流園區線上平台，媒合生產冷鏈物流中心的裁切蔬菜或加工品，依當季供需情形調控並釋出儲存的農產因應，甚至還可互補部分訂單，達到整合效益。