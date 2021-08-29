嘉市高端報到施打率逐日下滑 95%掉至81%

高端疫苗出現接種後死亡案例，嘉義市上周施打首日、次日，都還有9成以上報到率，但接著就逐日下滑，直到前天有預約的報到施打率，已跌至8成，「爽約」；市府衛生局認為，恐怕相關報導對於接種意願有影響，至於剩下未施打完劑量，會留存作為第2劑。

衛生局公布高端施打狀況，8月23日預約2284人，施打2108人，施打率92.3%；8月24日預約1948人，施打1852人，施打率95.72%；8月25日預約968人，施打881人，施打率91.01%；8月26日預約878人，施打734人，施打率83.60%；8月27日預約2828人，施打2300人，施打率81.33%，昨天的數據中央尚未出爐。

另外，今天疫苗預約平台開放AZ疫苗預約，從今上午10點到31日中午12點止，此波嘉市有約8100人可預約，衛生局指出，有民眾應已列入此波可預約AZ，所以昨天開放BNT疫苗勾選意願而無法選擇，若真的想換打BNT，於31日下午4點以後，可再登入系統，加勾選BNT。