台南曾文溪排水橋梁改建 安南區淹水可望改善

台南市政府辦理曾文溪排水第10號橋改建工程，希望改善因通洪斷面不足而經常大雨致災現象，工程預定於明年1月完工，可望有效改善安南區十二佃等地區容易淹水問題。

台南市政府工務局長蘇金安今天表示，曾文溪排水上下游通洪斷面都已進行改善，但第10號橋長度卻僅約10公尺，造成排水束縮，因此儘速辦理改建拓寬，讓排水順利通暢，並去除過往容易造成附近淹水污名。

台南市工務局指出，曾文溪排水第10號橋原為橋長約10.8公尺的雙孔箱涵橋，改建為橋長58.4公尺、寬度20公尺的兩跨I型鋼梁橋，且梁底高程亦配合抬升約1公尺，改善完成後將可提升曾文溪排水防洪能力，再配合第六河川局的護岸新建工程，將可有效增加通洪斷面，改善安南區十二佃等地淹水問題。

台南市長黃偉哲視察工程進度時表示，曾文溪排水第10號橋改建將讓橋梁本身不再成為排水的瓶頸段，未來完工後可望有助於保護沿岸居民安全，並讓安中路的交通更順暢，期盼工程如期如質於明年1月完工，甚至希望能提早至今年底完工，提供安南區民眾更好的交通服務及防洪效能。