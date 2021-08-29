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弱勢住宅修繕將完工 黃偉哲捲袖刷油漆當志工
台南市政府勞工局「做工行善團」長期動員為弱勢者修繕房屋，市長黃偉哲今上午前往鹽水區慰問修繕案家庭，除致贈飲料肯定志工辛勞，也捲起袖子幫忙粉刷油漆、安裝測試住宅用火災警報器，希望修繕屋主有更安全的家。
勞工局結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工、泥水、電氣、油漆、金屬、鋁製品、餐飲等九大工（協）會志工組成「做工行善團」，由各志工發揮其專長，長期協助無力修繕房屋的弱勢市民改善居住環境。鹽水區頂寮66歲許姓案主為中低收入戶，所居祖厝屋齡老舊且多處毀損。
許姓案戶是黃偉哲任內將完成修繕的第66戶，黃上午也為案主募集到床組、衣櫃，並與油漆志工一同粉刷美化壁面，更送上月餅、晴天坊/秀格樓涼被（繡有市花丶市鳥），祝福案主的家修繕後生活也會六六大順，也感謝修繕志工與勞工局團隊，奉獻假日投入公益。
做工行善團亦兵分多路前往各區修繕，玉井區案日前已完成鐵厝搭建和屋頂牆壁泥作，今由電氣工會接棒進行室內電線配線工作，盼早日完工讓高齡86歲的阿嬤能安心居住免於風吹雨淋。柳營區案今由泥水志工接手，進行浴室和廚房的磁磚鋪設。
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