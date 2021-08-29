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台南佳里多摩市社區路破損 市府接管養護解民怨
台南市佳里區多摩市社區道路老舊龜裂嚴重，社區無力維護，居民多次多次陳情希望市府，市長黃偉哲今前往勘查後同意撥款養護道路，預估經費約785萬元。
多摩市社區為民國85年佳里勞工住宅開發案興建住宅，社區道路用地產權部分屬市有，開發至今25年，社區內道路舖面老化龜裂嚴重，因社區無力維護，民眾多次陳情希望市府接管養護。
工務局長蘇金安簡報時說，多摩市社區開發案整體面積達7.4公頃，住宅約600戶，人口約2000人，社區位於七股、佳里兩區交界處，出口沿南32線可連接台17西部濱海公路，社區道路寬度6至12米不等，評估總改善經費約785萬元。
黃偉哲聆聽簡報後同意由市府接管養護，他表示，希望透過工務局道路接管規畫全面改善路面，解決社區多年來道路損壞難行困境，市議員方一峰、陳昆和、蔡秋蘭、方一峰、蔡蘇秋金等人也到場關心。
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