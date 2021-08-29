全嘉總動員！嘉縣犬貓狂犬病疫苗注射活動9月開跑

今年7月嘉義山區有民眾於家中遭鼬獾咬傷，檢驗出狂犬病陽性，家畜疾病防治所為防範狂犬病，9月起辦理為期3個月「犬貓狂犬病預防注射活動」，今天上午配合中埔鄉公所辦理首場示範場次，民眾報名踴躍，上午9點便將現場擠得水泄不通。

家畜所為防範鼬獾等野生動物跨物種傳播至犬貓，每年向農委會申請約1萬5000劑、自費購買約5000劑狂犬病疫苗，於阿里山、大埔、梅山、竹崎等高風險山區巡迴替犬貓免費注射狂犬病疫苗。

家畜所趁疫情緩和之際，今年9月起至11月，與各鄉鎮市公所合作，巡迴施打疫苗，今天上午於中埔鄉中埔村活動中心辦理首場狂犬病注射，縣長翁章梁與中埔鄉長李碧菁前往視察。

翁章梁說，犬貓跟人很接近，可能挾帶人畜共同傳染病，要特別關心，生活空間完全沒有流浪犬貓是不可能的事，無論家中飼養或對待流浪犬貓都必須建立正確觀念，才能讓犬貓跟人之間的關係和平共存。

防檢局統計，國內自2013年到今年7月底共檢測野生動物、犬、貓及蝙蝠1萬1595件，其中860例鼬獾確診感染狂犬病，然今年6月林務局協助救援的黃喉貂確診狂犬病，加上近年民眾山林活動頻繁，民眾甚至可接觸、隨意飼養野生動物，導致風險增加。

家畜所所長林珮如說，犬貓出生滿3個月應施打狂犬病疫苗，並每年補強注射，若發現死亡或行為異常野生動物，應立即通報所在地公所或家畜所。

林佩如補充，防範狂犬病應遵守「二不一要」原則，不棄養寵物、不接觸及捕捉野生動物，每年主動帶家中犬貓及人工飼養陸生食肉目動物施打狂犬病疫苗，就是防範狂犬病最簡單的方式。

嘉義縣家畜疾病防治所今天上午於中埔鄉活動中心，辦理年度首場狂犬病疫苗注射活動。記者莊祖銘／攝影