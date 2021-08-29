快訊

蔣中正致希特勒信函拍賣曝光 信中推崇第三帝國「可做中國模範」

我愛我的工作！美陸戰隊女兵抱著阿富汗嬰孩 竟成最後身影

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全嘉總動員！嘉縣犬貓狂犬病疫苗注射活動9月開跑

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣家畜疾病防治所今天上午於中埔鄉活動中心，辦理狂犬病疫苗注射活動。民眾一早便帶著家中愛犬前往排隊登記。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣家畜疾病防治所今天上午於中埔鄉活動中心，辦理狂犬病疫苗注射活動。民眾一早便帶著家中愛犬前往排隊登記。記者莊祖銘／攝影

今年7月嘉義山區有民眾於家中遭鼬獾咬傷，檢驗出狂犬病陽性，家畜疾病防治所為防範狂犬病，9月起辦理為期3個月「犬貓狂犬病預防注射活動」，今天上午配合中埔鄉公所辦理首場示範場次，民眾報名踴躍，上午9點便將現場擠得水泄不通。

家畜所為防範鼬獾等野生動物跨物種傳播至犬貓，每年向農委會申請約1萬5000劑、自費購買約5000劑狂犬病疫苗，於阿里山、大埔、梅山、竹崎等高風險山區巡迴替犬貓免費注射狂犬病疫苗。

家畜所趁疫情緩和之際，今年9月起至11月，與各鄉鎮市公所合作，巡迴施打疫苗，今天上午於中埔鄉中埔村活動中心辦理首場狂犬病注射，縣長翁章梁與中埔鄉長李碧菁前往視察。

翁章梁說，犬貓跟人很接近，可能挾帶人畜共同傳染病，要特別關心，生活空間完全沒有流浪犬貓是不可能的事，無論家中飼養或對待流浪犬貓都必須建立正確觀念，才能讓犬貓跟人之間的關係和平共存。

防檢局統計，國內自2013年到今年7月底共檢測野生動物、犬、貓及蝙蝠1萬1595件，其中860例鼬獾確診感染狂犬病，然今年6月林務局協助救援的黃喉貂確診狂犬病，加上近年民眾山林活動頻繁，民眾甚至可接觸、隨意飼養野生動物，導致風險增加。

家畜所所長林珮如說，犬貓出生滿3個月應施打狂犬病疫苗，並每年補強注射，若發現死亡或行為異常野生動物，應立即通報所在地公所或家畜所。

林佩如補充，防範狂犬病應遵守「二不一要」原則，不棄養寵物、不接觸及捕捉野生動物，每年主動帶家中犬貓及人工飼養陸生食肉目動物施打狂犬病疫苗，就是防範狂犬病最簡單的方式。

嘉義縣家畜疾病防治所今天上午於中埔鄉活動中心，辦理年度首場狂犬病疫苗注射活動。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣家畜疾病防治所今天上午於中埔鄉活動中心，辦理年度首場狂犬病疫苗注射活動。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣家畜疾病防治所今天上午於中埔鄉活動中心辦理狂犬病疫苗注射活動。縣長翁章梁（左）前往視察，與民眾愛犬互動。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣家畜疾病防治所今天上午於中埔鄉活動中心辦理狂犬病疫苗注射活動。縣長翁章梁（左）前往視察，與民眾愛犬互動。記者莊祖銘／攝影

疫苗 中埔

延伸閱讀

春季阿里山高山優良茶選拔 翁章梁盛讚供不應求

太空館才完工遇豪雨就漏水 限期改善年底試營運

五倍券加碼2千嘉縣議員全聯署通過 翁章梁：財政困難

高雄非洲豬瘟毒肉品來自嘉縣盤商 翁章梁視察豬場防堵

相關新聞

拚領加碼普發2千現金？嘉市「遷戶口」多1倍 市府回應了

嘉義市長黃敏惠日前宣布配合振興券，加碼普發市民每人2000元，執行細節尚未公布，近期不少人最好奇「現在遷戶籍還來得及嗎？...

全嘉總動員！嘉縣犬貓狂犬病疫苗注射活動9月開跑

今年7月嘉義山區有民眾於家中遭鼬獾咬傷，檢驗出狂犬病陽性，家畜疾病防治所為防範狂犬病，9月起辦理為期3個月「犬貓狂犬病預...

台南國際音樂節9月25日登場 採梅花座

首屆台南國際音樂節將在9月25日登場，以「生命之歌」為主軸規畫3大主題，帶來17場演出，台南市文化局長葉澤山昨表示，疫情...

嘉市林森國小迎新 校長扮列車長

9月開學在即，嘉義市國中小、幼兒園昨辦迎新會，讓家長帶孩子入校認識環境，林森國小校長、教師還扮成列車長，象徵學習啟航，歡...

到雲林花5倍券 擬回饋1成現金

5倍券10月上路，雲林縣長張麗善昨天宣布將規畫以「現金回饋」方式，只要來雲林縣消費的人就直接回饋10%現金，等於把500...

台南美食商圈快爆了 遊客大排長龍等美食

9月1日中小學教要開學，今天是暑假最後1個周末，台南市區明顯出現車潮，主要美食商圈國華街、正興街、友愛街、安平老街都出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。