拚領加碼2千現金？嘉市遷戶口多1倍 市府回應了

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠本月24日宣布加碼普發市民2000元現金。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠本月24日宣布加碼普發市民2000元現金。圖／嘉義市政府提供

嘉義市長黃敏惠日前宣布配合振興券，加碼普發市民每人2000元，執行細節尚未公布，近期不少人最好奇「現在遷戶籍還來得及嗎？」市府民政處發現，上周三至周五，戶籍遷入嘉市者，比以往平均多1倍；至於設籍的基準點究竟為何時，市府強調「還未定案」。

市府建設處指出，市長出發點希望振興經濟，加碼普發現金的領取資格、執行方式等，內部還在討論中，還未定案，待9月13日議會臨時會提出追加預算，獲通過後再公布細節。

黃敏惠本月24日宣布加碼普發現金，民政處統計，25日有78人將戶籍遷入嘉市、26日有65人、27日有72人，平均每天71人，以往平均每天30人，多出1倍，有微幅增加的情況。

民政處長劉美鳳說，遷戶籍人口確實有比平均上升，不過是否跟普發現金有關，還待觀察、分析，目前針對能領取2000元的設籍基準點，到底從何時起算還沒定案，無法說明民眾若現在將戶籍遷入嘉市，能否保證領得到加碼現金。

嘉市府依設籍26萬多人口計算，加碼發現金約需5億2000多萬元，因去年及前年預算有剩餘，不必舉債或排擠其他預算，黃敏惠日前強調「加發現金最實在、家家戶戶受關懷」，也因以服務業為主的嘉市受疫情衝擊大，欲抓住中央消費券，藉發現金讓民眾挺在地產業，會「拚經濟、發現金、搶商機」。

黃敏惠 疫情

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