Garmin加碼投資台南90億 市府連4周辦專場徵才

國際導航大廠Garmin看好台南，投資台南90億，初期可提供近1000名職缺，台南市府勞工局今天在中西區赤崁里活動中心協助Garmin辦理專場徵才活動，活動採線上報名預約進行人數控管，今天就有200人預約應徵，相當踴躍，勞工局表示，今天沒預約到的，可把握9月4日、9月11日、9月18日等場次。

勞工局長王鑫基表示，國際知名智慧穿戴裝置及導航廠商Garmin看好台南、投資台南，4月就來電洽詢台南徵才相關資訊，雙方經過多次討論，促成專場徵才活動，將一連辦理4場，今天是第一場，共釋出作業員等830個職缺，因應防疫室內容留人數規定，採預約報名。

接著9月4日（上午9時至下午4時）在中西區赤嵌里活動中心、9月11日（上午9時至下午4時）在北區文元文成元美里活動中心、9月18日（上午9時至下午4時）在安南區溪墘里活動中心，連續4周辦理Garmin專場徵才活動；此外群創、南茂、萬國通路、群緯等廠商徵才活動也在近期持續辦理，相關資訊可洽06-6330820。

職訓就服中心表示，隨著疫情解封，各項協助市民就業的講座、徵才活動都陸續開辦，有就業需求的朋友可上職訓就服中心官方網站查詢，或直接電洽（06）6330820，今年度第2場大型就業博覽會9月25日將在新市區三里聯合活動中心後面風雨球場(台南市新市區民生路112號旁)登場，預計將有60家以上廠商共襄聯合徵才。

另今年在疫情嚴峻衝擊下，造成基層勞工失業，尤其是應屆畢業生，求職通路限縮，就業較為困難，在無法辦理實體媒合活動的艱難中，勞工局提供「台南工作好找APP」，也辦理「線上媒合徵才服務」讓求職者線上報名後廠商可以視訊面試錄用，另也開發視訊面試的企業及職缺，以辦理線上就博會的模式在官網上開闢「遠距視訊媒合專區」，讓市民不出門也能找工作投履歷。