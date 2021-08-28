阿里山太平雲梯檢修完成 明開園登梯
交通部觀光局阿里山國家風景區管理處因8月為期兩周颱風及大豪雨不斷，為維護出遊旅客的安全，日前就轄內吊橋及步道等服務設施進行全面檢查及維修，其中知名景點太平雲梯，18日開始休園，經評估整體結構安全無虞，提前明天開放入園登梯。
阿管處說，對太平雲梯橋體、橋塔、吊索等各方面，進行觀測及檢查後，評估整體結構安全無虞，提前明天開放，歡迎遊客登梯俯瞰嘉義美景，感受雲之南道的綠意及周遭茶園景觀，一起品嘗道地的地方美食。
阿管處完成對太平雲梯、二延平步道、竹坑溪步道等，全面檢查及維修，阿管處說，目前新冠病毒疫情仍屬二級警戒，為配合防疫需要，雲梯管制橋上人數為150人，遊客到太平老街及周遭景點旅遊時，仍請注意防疫措施。
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