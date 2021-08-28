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阿里山太平雲梯檢修完成 明開園登梯

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山國家風景區管理處日前就轄內吊橋及步道等服務設施進行全面檢查及維修，其中知名景點太平雲梯，經評估整體結構安全無虞，提前明天開放入園。圖/阿管處提供
阿里山國家風景區管理處日前就轄內吊橋及步道等服務設施進行全面檢查及維修，其中知名景點太平雲梯，經評估整體結構安全無虞，提前明天開放入園。圖/阿管處提供

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處因8月為期兩周颱風及大豪雨不斷，為維護出遊旅客的安全，日前就轄內吊橋及步道等服務設施進行全面檢查及維修，其中知名景點太平雲梯，18日開始休園，經評估整體結構安全無虞，提前明天開放入園登梯。

阿管處說，對太平雲梯橋體、橋塔、吊索等各方面，進行觀測及檢查後，評估整體結構安全無虞，提前明天開放，歡迎遊客登梯俯瞰嘉義美景，感受雲之南道的綠意及周遭茶園景觀，一起品嘗道地的地方美食。

阿管處完成對太平雲梯、二延平步道、竹坑溪步道等，全面檢查及維修，阿管處說，目前新冠病毒疫情仍屬二級警戒，為配合防疫需要，雲梯管制橋上人數為150人，遊客到太平老街及周遭景點旅遊時，仍請注意防疫措施。

阿里山國家風景區管理處日前就轄內吊橋及步道等服務設施進行全面檢查及維修，其中知名景點太平雲梯，經評估整體結構安全無虞，提前明天開放入園。圖/阿管處提供
阿里山國家風景區管理處日前就轄內吊橋及步道等服務設施進行全面檢查及維修，其中知名景點太平雲梯，經評估整體結構安全無虞，提前明天開放入園。圖/阿管處提供

太平雲梯 國家風景區 阿里山

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