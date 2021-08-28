阿里山太平雲梯檢修完成 明開園登梯

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處因8月為期兩周颱風及大豪雨不斷，為維護出遊旅客的安全，日前就轄內吊橋及步道等服務設施進行全面檢查及維修，其中知名景點太平雲梯，18日開始休園，經評估整體結構安全無虞，提前明天開放入園登梯。

阿管處說，對太平雲梯橋體、橋塔、吊索等各方面，進行觀測及檢查後，評估整體結構安全無虞，提前明天開放，歡迎遊客登梯俯瞰嘉義美景，感受雲之南道的綠意及周遭茶園景觀，一起品嘗道地的地方美食。