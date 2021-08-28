阿里山林鐵17公里處又坍塌 已進行工程治理設計

阿里山林鐵17公里處今天下午4時許發生邊坡土石滑落，鐵路通行中斷，然而在25日也發生過坍塌，阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，已進行工程治理設計。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱表示，嘉義縣山區近日有午後雷陣雨，管理處人員加強巡視鐵路沿線安全，今天下午4時許發現阿里山林鐵本線17K+050處，即佳人山平交道旁的上邊坡土石滑落，影響林鐵及公路通行。

周恆凱說明，管理處已調派機具及人力前往清理，預計今晚9時清理完成。受影響的奮起湖開往嘉義班車，臨時停靠樟腦寮車站，安排2輛中巴及3輛公務車，接駁60名旅客，自樟腦寮車站返回竹崎、北門及嘉義站。

由於該路段在25日也發生邊坡土石滑落，事故才剛排除，今天同路段又發生，所幸無人受傷。

周恆凱說，每逢大雨後，邊坡含水量高，易發生土石滑落，而17K+050處的邊坡較其他路段更為陡峭，被列為易塌路段。

阿里山林鐵及文資處已針對該路段進行工程治理設計，在工程未完成前，管理處將派員加強巡查。