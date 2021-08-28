台南美食商圈快爆了 遊客大排長龍等美食

9月1日中小學教要開學，今天是暑假最後1個周末，台南市區明顯出現車潮，主要美食商圈國華街、正興街、友愛街、安平老街都出現人潮，業者說生意比上周末還要好，期待能恢復到疫情前的景象。

台南市國華、友愛商圈以及國華街淺草市集，今天中午起人潮陸續湧入，許多知名美食都大排長龍，其中邱家小卷米粉排隊人潮到巷弄裡，都快看不到人潮末端。而知名的炸雞洋行、蜷尾家等美食店也都出現排隊人潮，業者說，已經有疫情前的氣氛出現了。

自疫情3級警戒以來，淺草市集部分店家都沒開業，今天都開店了，市集的攤位也出來了，疫情前熱鬧景象再現。