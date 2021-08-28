快訊

美軍出手反擊！出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

獨／22年前母離家不知去向…子秒認出母照片 墳前悼念

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南美食商圈快爆了 遊客大排長龍等美食

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南安平老街也見人潮，商家說生意明顯變好。記者鄭惠仁／攝影
台南安平老街也見人潮，商家說生意明顯變好。記者鄭惠仁／攝影

9月1日中小學教要開學，今天是暑假最後1個周末，台南市區明顯出現車潮，主要美食商圈國華街、正興街、友愛街、安平老街都出現人潮，業者說生意比上周末還要好，期待能恢復到疫情前的景象。

台南市國華、友愛商圈以及國華街淺草市集，今天中午起人潮陸續湧入，許多知名美食都大排長龍，其中邱家小卷米粉排隊人潮到巷弄裡，都快看不到人潮末端。而知名的炸雞洋行、蜷尾家等美食店也都出現排隊人潮，業者說，已經有疫情前的氣氛出現了。

自疫情3級警戒以來，淺草市集部分店家都沒開業，今天都開店了，市集的攤位也出來了，疫情前熱鬧景象再現。

安平古堡旁攤販及老街都見觀光人潮，業者說，生意遠較上周末好很多，古堡街的阿財牛肉湯也是大排長龍，生意好的不得了。遊客以年輕人居多，有學生、情侶，也有全家來觀光順便品嘗美食。

台南國華街美食商圈店家生意好，見排隊人潮。記者鄭惠仁／攝影
台南國華街美食商圈店家生意好，見排隊人潮。記者鄭惠仁／攝影
台南國華街美食商圈店家生意好，見排隊人潮。記者鄭惠仁／攝影
台南國華街美食商圈店家生意好，見排隊人潮。記者鄭惠仁／攝影

疫情 老街

延伸閱讀

暑假最後周末搶玩水 基隆大武崙沙灘300人滿額還有排隊

疫情打擊餐飲生意 新住民團體盼發標章救生計

影／疫情趨緩 開學前周末動物園現排隊人潮

拜會黃偉哲 芮喬丹盼台南市民體驗加拿大文化

相關新聞

台南美食商圈快爆了 遊客大排長龍等美食

9月1日中小學教要開學，今天是暑假最後1個周末，台南市區明顯出現車潮，主要美食商圈國華街、正興街、友愛街、安平老街都出現...

春季阿里山高山優良茶選拔 翁章梁盛讚供不應求

嘉義縣春季阿里山高山優良茶品茗展示會暨頒獎表揚，上午在嘉義市小原婚宴餐廳舉行，縣長翁章梁頒獎青心烏龍組特等獎得主林東翰等...

到雲林消費五倍券可增值10% 還有機會抽百萬名車

5倍券10月上路，雲林縣長張麗善今天宣布將規畫以「現金回饋」方式，只要來雲林縣消費的人就直接回饋10%現金，等於5000...

太空館才完工遇豪雨就漏水 限期改善年底試營運

嘉義縣水上鄉北回歸線太陽館第二館「太空館」完工，8月2日豪雨室內漏淹水，遭議員林緗亭揭發，質疑工程品質出問題，上午縣長翁...

本土疫情+0開學前最後周休 阿里山布袋觀光魚市現人潮

新冠疫情降級趨緩，本土疫情昨天零確診，今天是暑假結束開學前最後周休假日，避暑勝地嘉義縣阿里山國家森林遊樂區遊客，上午湧入...

國定古蹟大天后宮鎮殿媽祖座椅腐朽修復 今辦安座大典

國定古蹟全台祀典大天后宮主神媽祖近兩百年歷史座椅遭蟲蛀嚴重龜裂，廟方更新座椅；原座椅台南家具產業博物館邀請知名古物修復師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。