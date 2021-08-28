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為領2000元加碼金？嘉市遷入人口數倍增

中央社 / 嘉義市28日電

配合中央振興五倍券政策，嘉義市府24日宣布將加碼普發現金新台幣2000元，政策一出，嘉義市府民政處發現，遷入人口數已連續3天倍增，是否為加碼金而來，民政處說待觀察。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，行政院規劃振興五倍券即將上路，各縣市政府提出加碼發現金或優惠券。

嘉義市長黃敏惠日前宣布加碼普發現金2000元，市府將於下月中的臨時會提出追加預算案規劃，藉由府會協力合作加碼補助嘉義市民共度疫情難關。消息一出引起熱議，許多網友在問：「現在遷戶口還來得及嗎？」

嘉義市民政處長劉美鳳今天表示，根據戶政資料顯示，嘉義市每天平均遷入戶口有30多件，但自24日市府宣布普發現金後，25日至27日連續3天每日遷入戶口有6、70件，明顯成長許多。

劉美鳳分析，近年來民間業者仍看好嘉義市大舉投資，且嘉義市生活機能完善，適合移居，至於是否與普發現金2000元有關，還有待觀察。

嘉義市政府觀光新聞處指出，未來發放作業，入籍是必要條件，待議會通過預算，會儘速向市民報告發放計畫與方式。

嘉義 疫情 行政院

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