春季阿里山高山優良茶選拔 翁章梁盛讚供不應求

嘉義縣春季阿里山高山優良茶品茗展示會暨頒獎表揚，上午在嘉義市小原婚宴餐廳舉行，縣長翁章梁頒獎青心烏龍組特等獎得主林東翰等獲獎茶農，並主持阿里山茶業協會新卸任會長交接，新任會長林建村由前會長官建安手中接下印信，表示將加強行銷推廣，擦亮阿里山高山茶金字招牌。

嘉縣阿里山茶業協會、嘉縣總工會及嘉縣製茶業職業工會聯合主辦的春季阿里山高山優良茶品茗展示會暨頒獎表揚典禮，翁章梁、嘉縣總工會理事長鄭介維等人到場向茶農致意，頒獎表揚，主辦單位以甘醇的高山茶分享貴賓，喝過的人都讚不絕口。

春季阿里山高山優良茶參賽點數青心烏龍組120點，金萱組82點，韻香烏龍組38點，合計40點，邀請茶界知名人士把關，包括茶業改良場前場長陳國任及茶協會副會長李明璋。評審結果：林東翰榮獲青心烏龍組特等獎；嵩雪坊柳健成、宸瑞高山茶業李淑萍、陳良典等3名頭等獎；十三製茶王俊傑獲金萱組頭等獎；三癸亭製茶許偉庭獲韻香烏龍茶組頭等獎。

嘉縣製茶工會理事長簡金山說，今年茶園普遍缺水，茶樹生長及發育受影響，製茶過程發酵程度及精製烘焙控制不容易，工會以最嚴格標準檢驗農藥殘留與茶葉安全，感謝縣府協助舉辦茶葉推廣，行銷阿里山高山茶。