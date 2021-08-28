到雲林消費五倍券可增值10% 還有機會抽百萬名車

5倍券10月上路，雲林縣長張麗善今天宣布將規畫以「現金回饋」方式，只要來雲林縣消費的人就直接回饋10%現金，等於5000元消費可獲500元現金回饋，並也推出百萬名車抽獎活動，期能吸引更多民眾來雲林消費。

雲林縣府今天在古坑鄉綠色墜道市集舉辦「愛獻中秋」活動，提供驛站廣場給雲林10個弱勢團體和庇護工廠設攤，販售秋禮柚子禮盒、雪花餅禮盒、手工餅乾、堅果及特製手工皂、仙草茶、蛋黃酥禮盒等扮手禮，多家企業到場相挺認購。

雲林縣復健青年協進會理事長劉長庚及小天使發展協會活動主任林甘表示，疫情衝擊，廠商委託庇護工場代工大幅減少，中秋禮盒訂單不到去年一半，有學員還天真問「今年中秋節不做月餅嗎？」他們期待各界踴躍下單支持。

張麗善除也呼籲大家力挺弱勢工坊之外，也宣布5倍券回饋方案，她說，雲林縣將採取10%現金回饋方式，吸引大家來雲林消費，她舉例說明，只要來雲林每清費500元就可獲50元現金回饋，消費1000元就有100元回饋金，另外只要消費滿500元以上就可以參加百萬名車抽獎，好康多多，歡迎到雲林來消費。