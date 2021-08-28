高鐵台南特定區大批外籍人士進住 區公所明辦特產促銷

台糖公司配合台南市歸仁區沙崙智慧綠能科學城開發，在高鐵台南站特定區建造智慧綠能循環住宅社區營運，最近有300多名台積電外籍工程師進住；因周遭偏僻、缺乏生活機能設施。歸仁區公所明天將前往社區舉辦「歸仁釋迦及七甲花卉展售會」，介紹在地特產給沒接觸過的外國人。

區長魏文貴表示，因這處社區離市中心較遠，住戶在食衣住行方面頗為不便，為讓進住的外國人方便近距離通行，區公所除上周已媒合廠商展售知名品牌自行車，也引進共享電動自行車來協助解決代步問題，「要讓外國人感受到台南尤其歸仁人的好客與生活圈的優點」。

魏文貴說，為加強住宅園區生活機能、讓住民融入歸仁生活圈，公所協助媒合外送平台服務飲食，也協助媒合仁德區捷安特自行車提供服務，另8月、9月剛好歸仁區農特產釋迦產季，行銷在地農特產業如釋迦、製麵及特色產業七甲花卉區，明天在住宅園區C棟舉辦「歸仁釋迦及七甲花卉展售會」，行銷在地農特產業釋迦、長安製麵及七甲花卉。讓住民了解認識歸仁農特產業、提升歸仁釋迦及七甲花卉園區知名度，提振歸仁觀光。