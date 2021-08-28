禁止廚餘進養豬場 嘉義縣焚化廠免收處理費

為防堵非洲豬瘟，中央災害應變中心指示30日起，廚餘禁止進入養豬場，9月1日起全面禁止使用廚餘養豬，嘉義縣同步啟動因應配套措施，環保局焚化廠免收廚餘處理費，確保縣內廚餘去化無虞。

為因應廚餘因暫時禁止養豬衍生去化問題，環保局因應措施包括：宣導民眾惜食及剩食打包不浪費，將廚餘水分瀝乾再送後端處理，減輕後端處理壓力。針對餐廳、機關學校等可維持原來委託廚餘清運方式，廚餘清運業者(含合法廚餘養豬場)可維持原清運方式，將收受廚餘以「專車專載」送到鹿草垃圾焚化廠，環保局「免收處理費」協助廚餘產出來源。

環保局完成縣內廚餘養豬場查核作業，30日將邀集轄內廚餘養豬業者及乙級清業者，說明廚餘後續處理機制，免除業者、清除業的恐慌及疑慮。