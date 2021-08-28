快訊

BNT下午2時開放意願登記大當機 接種過第一劑者不能選

BNT今起意願登記！ 第7輪AZ開放29歲以上8/29預約

禁止廚餘進養豬場 嘉義縣焚化廠免收處理費

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
為防堵非洲豬瘟，9月禁止廚餘養豬，嘉義縣啟動因應配套措施，環保局焚化廠免收廚餘處理費，確保縣內廚餘去化無虞。圖／嘉縣府提供
為防堵非洲豬瘟，9月禁止廚餘養豬，嘉義縣啟動因應配套措施，環保局焚化廠免收廚餘處理費，確保縣內廚餘去化無虞。圖／嘉縣府提供

為防堵非洲豬瘟，中央災害應變中心指示30日起，廚餘禁止進入養豬場，9月1日起全面禁止使用廚餘養豬，嘉義縣同步啟動因應配套措施，環保局焚化廠免收廚餘處理費，確保縣內廚餘去化無虞。

為因應廚餘因暫時禁止養豬衍生去化問題，環保局因應措施包括：宣導民眾惜食及剩食打包不浪費，將廚餘水分瀝乾再送後端處理，減輕後端處理壓力。針對餐廳、機關學校等可維持原來委託廚餘清運方式，廚餘清運業者(含合法廚餘養豬場)可維持原清運方式，將收受廚餘以「專車專載」送到鹿草垃圾焚化廠，環保局「免收處理費」協助廚餘產出來源。

環保局完成縣內廚餘養豬場查核作業，30日將邀集轄內廚餘養豬業者及乙級清業者，說明廚餘後續處理機制，免除業者、清除業的恐慌及疑慮。

環保局呼籲民眾、餐廳、機關學校配合，將廚餘水分瀝乾、分類，落實惜食減量剩食打包；非常時期切勿把來源不明肉品或未烹煮生豬肉，丟到廚餘桶，應直接打包好丟入垃圾車，交由清潔隊妥善處理。民眾如有疑義，可撥打洽詢電話（05）3620818，或24小時服務專線（05 ）3620808。

為防堵非洲豬瘟，9月禁止廚餘養豬，嘉義縣啟動因應配套措施，環保局焚化廠免收廚餘處理費，確保縣內廚餘去化無虞。圖／嘉縣府提供
為防堵非洲豬瘟，9月禁止廚餘養豬，嘉義縣啟動因應配套措施，環保局焚化廠免收廚餘處理費，確保縣內廚餘去化無虞。圖／嘉縣府提供

廚餘 養豬場 剩食

延伸閱讀

廚餘禁養豬 新北呼籲惜食減量、廚餘瀝乾

9月禁廚餘養豬 社區、餐廳被拒收廚餘1個月

防非洲豬瘟 潘孟安：屏東縣養豬大縣絕不允許任何破口

防堵非洲豬瘟下月禁廚餘養豬 豬農怨倉促無配套

相關新聞

太空館才完工遇豪雨就漏水 限期改善年底試營運

嘉義縣水上鄉北回歸線太陽館第二館「太空館」完工，8月2日豪雨室內漏淹水，遭議員林緗亭揭發，質疑工程品質出問題，上午縣長翁...

本土疫情+0開學前最後周休 阿里山布袋觀光魚市現人潮

新冠疫情降級趨緩，本土疫情昨天零確診，今天是暑假結束開學前最後周休假日，避暑勝地嘉義縣阿里山國家森林遊樂區遊客，上午湧入...

國定古蹟大天后宮鎮殿媽祖座椅腐朽修復 今辦安座大典

國定古蹟全台祀典大天后宮主神媽祖近兩百年歷史座椅遭蟲蛀嚴重龜裂，廟方更新座椅；原座椅台南家具產業博物館邀請知名古物修復師...

打破月經貧窮！台南新學期免費發衛生棉給17所國中

沒錢買衛生棉，或生理期突然來卻沒帶衛生棉該怎麼辦？台北市將從9月新學期到明年1月，在5所國中試辦免費提供生理用品，台南市...

台南新亮點！港尾溝溪滯洪池 串聯二仁溪雙博自行車道

台南市仁德區港尾溝溪滯洪池位在港尾溝溪與二仁溪河川交會處，周邊的二仁溪堤防已經可以串接到大甲二行生態濕地，水利局設置堤防...

4大普度祭典民雄大士爺祭祈福團拜 防疫優先縮小規模

民俗鬼月接近尾聲，防疫降級，嘉義縣宗教場所有條件開放，全台4大普度祭典之一的民雄鄉大士爺祭，今天起到30日（農曆7月21...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。