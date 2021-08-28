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太空館才完工遇豪雨就漏水 限期改善年底試營運

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣太陽館第二館「太空館」完工，8月2日豪雨室內漏淹水，上午縣長翁章梁由廠商及文觀局長許有仁陪同視察。記者魯永明／攝影
嘉義縣太陽館第二館「太空館」完工，8月2日豪雨室內漏淹水，上午縣長翁章梁由廠商及文觀局長許有仁陪同視察。記者魯永明／攝影

嘉義縣水上鄉北回歸線太陽館第二館「太空館」完工，8月2日豪雨室內漏淹水，遭議員林緗亭揭發，質疑工程品質出問題，上午縣長翁章梁由廠商及文觀局長許有仁陪同視察，聽取廠商簡報，翁章梁說，漏淹水缺失有的是設計結構，有的是透過豪雨找到滲漏點，他指示儘速徹底改善，12月底前試營運。

太陽館第二館「太空館」，以「福爾摩沙一號衛星」外型做建築設計，主體工程預算1億4200萬元，經9次流標，3年多施工完工，景觀及廣場等工程4千多萬元；議員林緗亭日前在議會以自己勘查發現漏淹水圖片，痛批館外雜草叢生、枯木林立，星宿設計圖說如生命園區，館內地面及天花板漏水，質疑工程品質有問題。

翁章梁、立委蔡易餘上午由文觀局長許有仁、廠商陪同，視察太空館，工程還未正式驗收，8月2日時雨量近200毫米，雨量太大，卻是檢驗工程品質機會，漏淹水主因是4樓屋頂層設計為「大面積露天地坪」，導致排水不及雨水溢入室內，廠商在原排水管增設支管，再加擋水閘門改善。

翁章梁指示文觀局及廠商，不能以超大豪雨為理由，必須確保公共工程品質，徹底改善，工程還在驗收，已經找到漏淹水問題，也提出改善方法，他要求公共工程要經得起風雨考驗，12月試營 運，做為國內太空教育場域。

太空館由教育處發包，文觀局接手執行監工，與太陽館隔縱貫鐵道，距太陽館約200公尺，縣府撥用國有財產署、礦務局土地3公頃，爭取中央補助興建，太陽館前身是1995年完工的第六代北回歸線標誌，太陽館2005年開館，太空館年底試營運。

嘉義縣太陽館第二館「太空館」完工，8月2日豪雨室內漏淹水，上午縣長翁章梁（左）由廠商及文觀局長許有仁陪同視察。記者魯永明／攝影
嘉義縣太陽館第二館「太空館」完工，8月2日豪雨室內漏淹水，上午縣長翁章梁（左）由廠商及文觀局長許有仁陪同視察。記者魯永明／攝影
嘉義縣太陽館第二館「太空館」完工，8月2日豪雨室內漏淹水，上午縣長翁章梁由廠商及文觀局長許有仁陪同視察。記者魯永明／攝影
嘉義縣太陽館第二館「太空館」完工，8月2日豪雨室內漏淹水，上午縣長翁章梁由廠商及文觀局長許有仁陪同視察。記者魯永明／攝影
嘉義縣太陽館第二館「太空館」完工，8月2日豪雨室內漏淹水，上午縣長翁章梁由廠商及文觀局長許有仁陪同視察，圖為太空館外觀。記者魯永明／攝影
嘉義縣太陽館第二館「太空館」完工，8月2日豪雨室內漏淹水，上午縣長翁章梁由廠商及文觀局長許有仁陪同視察，圖為太空館外觀。記者魯永明／攝影
嘉義縣太陽館第二館「太空館」完工，8月2日豪雨室內漏淹水，上午縣長翁章梁由廠商及文觀局長許有仁陪同視察。記者魯永明／攝影
嘉義縣太陽館第二館「太空館」完工，8月2日豪雨室內漏淹水，上午縣長翁章梁由廠商及文觀局長許有仁陪同視察。記者魯永明／攝影

太空 淹水 翁章梁

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