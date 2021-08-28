本土疫情+0開學前最後周休 阿里山布袋觀光魚市現人潮

新冠疫情降級趨緩，本土疫情昨天零確診，今天是暑假結束開學前最後周休假日，避暑勝地嘉義縣阿里山國家森林遊樂區遊客，上午湧入逾千名遊客；沿海布袋鎮觀光魚市也有近千名遊客，遊客多，店家攤商開心，管理單位防疫不鬆懈。

縣府漁業科說，布袋觀光魚市上午進場民眾近千人，已逐漸恢復三級警戒以前的水準，由於目前仍然在防疫二級警戒期間，管理單位嘉義區漁會遵守縣府核定防疫計畫，除單一出入口管制及量測體溫、全程戴口罩外，同時段總容人數控管在300人以下，提供安全消費場域。

觀光魚市7月13日恢復營業，限制同一時段最大容留人數600人，微解封及防疫降級前的首個例假日，遊客爆量累計逾6000人，為防魚市成為防疫破口，縣府與嘉義區漁會檢討防疫，二度降載人數，由450人再下修為300人，減少150人，7月27日實施。

7月27日起防疫降為2級，阿里山森林遊樂區遊客總量管制人數，由3000人增到3600人，嘉義林區管理處統計，上午開園到中午，入園人數共1474人，8月暑假周休假日，很少一上午就突破千人，今天遊客增加，店家開心。