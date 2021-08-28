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國定古蹟大天后宮鎮殿媽祖座椅腐朽修復 今辦安座大典

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
國定古蹟大天后宮鎮殿媽祖近兩百年歷史座椅腐朽，修復後今辦安坐大典；修復團隊主持人蔡舜任解說修復過程。記者周宗禎／攝影
國定古蹟大天后宮鎮殿媽祖近兩百年歷史座椅腐朽，修復後今辦安坐大典；修復團隊主持人蔡舜任解說修復過程。記者周宗禎／攝影

國定古蹟全台祀典大天后宮主神媽祖近兩百年歷史座椅遭蟲蛀嚴重龜裂，廟方更新座椅；原座椅台南家具產業博物館邀請知名古物修復師蔡舜任、TSJ國際修復團隊合作，將這清道光年間至今的珍貴神祇座椅修復，今天舉辦安座大典、將在館內永久典藏。

安座儀式請來台南市副市長趙卿惠、大天后宮主委曾吉連等見證。趙卿惠表示，感謝各方在新冠肺炎持續這兩年、合力在媽祖因緣之下能夠修復這座椅，重現百年前廟宇大火後民間合力修建的感人事蹟。

曾吉連說，非常感謝台南家具產業博物館大力協助；當年發現媽祖神像與座椅遭腐蝕嚴重、出現裂痕；台南市政府、當時的立委賴清德出面協助募款2000多萬元修復。神像很快修好了，但是媽祖的龍椅腐朽，經請示媽祖後更新，原座椅交給有專業人力場地的永興家具保存，感恩媽祖一直慈悲濟世，近200年座椅得以修復、永久典藏。

蔡舜任指出，團隊修復強調保存維護歷史，不是更新，保持時光留下痕跡，修復難度在原件木材已200年，結構受損嚴重，台灣難找可用材料，為維持修復前外觀一致，調配特定材料顏料，七成必須自國外進口。

國定古蹟大天后宮鎮殿媽祖近兩百年歷史座椅腐朽，修復後今辦安坐大典。記者周宗禎／攝影
國定古蹟大天后宮鎮殿媽祖近兩百年歷史座椅腐朽，修復後今辦安坐大典。記者周宗禎／攝影
國定古蹟大天后宮鎮殿媽祖近兩百年歷史座椅腐朽，修復後今辦安坐大典。
國定古蹟大天后宮鎮殿媽祖近兩百年歷史座椅腐朽，修復後今辦安坐大典。
國定古蹟大天后宮鎮殿媽祖近兩百年歷史座椅腐朽，修復後今辦安坐大典。記者周宗禎／攝影
國定古蹟大天后宮鎮殿媽祖近兩百年歷史座椅腐朽，修復後今辦安坐大典。記者周宗禎／攝影
國定古蹟大天后宮鎮殿媽祖近兩百年歷史座椅腐朽，修復後今辦安坐大典。記者周宗禎／攝影
國定古蹟大天后宮鎮殿媽祖近兩百年歷史座椅腐朽，修復後今辦安坐大典。記者周宗禎／攝影

媽祖 天后宮

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