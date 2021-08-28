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台南新亮點！港尾溝溪滯洪池串聯二仁溪雙博自行車道
台南市仁德區港尾溝溪滯洪池位在港尾溝溪與二仁溪河川交會處，周邊的二仁溪堤防已經可以串接到大甲二行生態濕地，水利局設置堤防牽引道，打通堤防道路與滯洪池環池道路，同時挪出一部分抽水站空間，可以步行或騎乘自行車環繞整個滯洪池，讓滯洪池與二仁溪雙博自行車道做串聯，營造二仁溪自行車旅遊新亮點。
水利局表示，港尾溝溪滯洪池的主要功能為調蓄洪水並減緩水患，守護周邊地區市民生命財產安全，同時辦理港尾溝溪滯洪池的景觀營造計畫，搭配台灣濕地保護聯盟長期認養滯洪池，在池畔建置二仁溪故事館，公私合作打造優質生活環境。
市府將港尾溝溪滯洪池交由台灣濕地保護聯盟認養，濕地保護聯盟長期關注台南濕地保育，推動生態保育，也在港尾溝溪滯洪池舉辦許多環境教育活動，讓民眾體會水資源與環境的可貴。
水利局表示，港尾溝溪滯洪池有相當優美的湖景及生態景觀，市府透過公共工程營造入口節點，也增加季節性落葉喬木使滯洪池在不同季節時能有不同的空間感受，與濕地保護聯盟合作建立戶外環境教育場所，為滯洪池生態遊憩加值，為市民打造優質生活環境。
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