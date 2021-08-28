4大普度祭典民雄大士爺祭祈福團拜 防疫優先縮小規模

民俗鬼月接近尾聲，防疫降級，嘉義縣宗教場所有條件開放，全台4大普度祭典之一的民雄鄉大士爺祭，今天起到30日（農曆7月21至23日）一連3天舉行，廟方提報「縮小規模、5不5沒有」防疫計畫，縣府審查通過，清晨6點半，大士爺祭紙糊神尊開光後登場。

縣長翁章梁、立委陳明文及大士爺廟董事長周漳炎率董監事、民雄鄉長何嘉恒、議員黃芳蘭、林淑完、民雄農會總幹事涂文生、各地友宮廟及各界人士，祈福團拜，祈求觀音大士及諸聖神佛，保佑嘉縣合境平安，疫情早日平穩，儀式肅穆隆重，重頭戲30日深夜將恭送大士爺「火化升天」，為大士爺祭劃下圓滿句點。

大士爺祭一連舉行3天，紙糊神尊在臨時安厝大殿開光點眼；威風凜凜的觀音大士，化身端坐正殿執行監普任務，手持四方令旗驅煞，接受各界信眾膜拜。翁章梁感謝大士爺廟配合防疫政策，在各項防疫管制措施下低調舉辦，雖規模縮減，但鄉親對大士爺誠心不減，且更虔誠祈求大士爺賜福保佑，早日恢復正常生活。

相傳乾隆年間，每年農曆7月1日起每天下午陰風慘淡，常聞鬼聲啼哭，唯有觀音大士顯身才足以鎮壓孤魂，因此民間在每年農曆7月1日，用紅緞塗大士爺像奉祀壇中，誦經3天超渡孤魂，並於農曆7月21至23日連續3天舉辦祭禮。