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中輟個案共管不漏接 南市首創服務平台築起安心就學網

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局首創「中離中輟學生支持服務網」，建構支持服務平台，提高復學率。圖／擷取畫面
台南市教育局首創「中離中輟學生支持服務網」，建構支持服務平台，提高復學率。圖／擷取畫面

依教育部去年9月公布的中輟生統計數計，台南市的總復學率提升3.55%，為6都第1，下周就要開學，南市在新學年度首創「中離中輟學生支持服務網」，建構支持服務平台，讓輔導網絡系統的各單位發揮共管成效。

市長黃偉哲出席強迫入學委員會議，宣示不放棄每位孩子，並建構中離中輟學生支持服務平台。黃偉哲表示，市府針對中輟生打造「個案共管」平台，由學校、市府網絡單位定期開會，了解中輟至復學情形；也讓各單位能即時顯示社會局為個案的付出情形，包含案家協助及親職教育、警察局協助、衛生局的心理諮詢及輔導、民政局及區公所的勸導等，為中輟生規畫彈性復學方案，降低中輟，提高復學率。

教育局長鄭新輝說，南市導入個管概念服務中輟生，去年就首創推出「中輟、長期缺課、偏差行為或高關懷學生輔導處遇個別化支持計畫」，數據顯示，中輟個案數有下降趨勢。今年延續個別化支持計畫精神，新學年度起建置「支持服務網」，針對需要照顧的個案即時列管與流通訊息，讓個案資料填報處遇情形更加完整。也會整合教育輔導資源、參考法規、成功案例等，放置於網站，築起安心就學網。

「台南市中離、中輟支持服務網」未來會安排學府人員於研習會議介紹，讓各校了解網站使用功能，提升復學成效。有老師表示，受疫情影響，採線上學習，難免讓部分中輟生更不想復學，建立此支持服務平台，隨著疫情解緩，希望能協助孩子穩定就學。

疫情 黃偉哲 輟學生

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