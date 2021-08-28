防疫降級 嘉義縣有條件開放探病 一般病房仍禁止

新冠肺炎疫情趨緩，因應全國防疫調降到第2級，即日起嘉義縣各醫院放寬特殊病房探視，每天固定1個時段、限2人，一般病房仍維持禁止探病，陪病限1人。

衛生局說，依據中央流行疫情指揮中心公告，開放醫院加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房等區域，以及有身心障礙或病況危急特殊個案得開放探病，嘉義縣即日起配合中央有條件開放探視，每日固定1時段、每次限2人。

探病者應出具探視日前3天內，自費抗原快篩或PCR檢測，如「完成2劑COVID-19疫苗接種達14天 (含)以上者」，或「確定病例符合採檢陰性解除隔離條件且距發病日未滿3個月者」，經醫師評估後，得免除前述篩檢。

衛生局長趙紋華表示，疫情雖趨緩，但仍須提高警覺，為維護病人與醫療人員健康安全，依據中央流行疫情指揮中心24日最新公告加強防範，一般病房維持原管制，暫不開放訪客探視，陪病者限1人。

衛生局呼籲民眾疫情期間儘量避免不必要陪病或探病，可改採視訊或電話方式替代，若有實地探視需要，應配合醫院相關管制措施，採實名預約登記、全程佩戴口罩、落實手部衛生、保持社交距離，才能降低病毒傳播風險，保障健康安全。