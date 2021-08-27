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影／本土疫情再加零 故宮南院水舞再秀佳玲圖形慶祝
前天國內未出現本土案例，隔108天再見「+0」，嘉義縣故宮南院晚間水舞秀，特別秀出「+0」畫面，向防疫人員致敬，慶祝「佳玲」，隔1天再加零，晚間水舞再秀出「Ｉ愛佳玲」圖形慶祝，讓觀眾驚喜開心。
故宮南院晚間水舞秀，用五彩燈光秀出我愛佳玲，我用「Ｉ」，「愛」用心形符號，防疫降級，故宮南院為吸引遊客，推出「水影舞光」水舞秀，炫麗燈光雷射特效及精彩動畫投影，讓人著迷，融合運動主題新編配樂，向東京奧運選手致敬，加入輕快浪漫曲風，這2天隨著疫情加零，變化水舞圖形，讓人驚艷。
行政院長蘇貞昌日前視察故宮南院，指示配合振興五倍券發行，加強行銷，院方除推出精彩展覽活動，還將比照去年三倍券與飯店合作模式，推出優惠方案，振興觀光產業。
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