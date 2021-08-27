快訊

中職／暴力猿打爆龍王 王維中投出本季最短先發

去年喪夫…月薪不到3萬女師苦養3子 一場車禍毀全家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／本土疫情再加零 故宮南院水舞再秀佳玲圖形慶祝

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
故宮南院晚間水舞秀，再秀出「Ｉ愛佳玲」圖形，慶祝土本疫情加零，讓觀眾驚喜開心。圖／故宮南院提供
故宮南院晚間水舞秀，再秀出「Ｉ愛佳玲」圖形，慶祝土本疫情加零，讓觀眾驚喜開心。圖／故宮南院提供

前天國內未出現本土案例，隔108天再見「+0」，嘉義縣故宮南院晚間水舞秀，特別秀出「+0」畫面，向防疫人員致敬，慶祝「佳玲」，隔1天再加零，晚間水舞再秀出「Ｉ愛佳玲」圖形慶祝，讓觀眾驚喜開心。

故宮南院晚間水舞秀，用五彩燈光秀出我愛佳玲，我用「Ｉ」，「愛」用心形符號，防疫降級，故宮南院為吸引遊客，推出「水影舞光」水舞秀，炫麗燈光雷射特效及精彩動畫投影，讓人著迷，融合運動主題新編配樂，向東京奧運選手致敬，加入輕快浪漫曲風，這2天隨著疫情加零，變化水舞圖形，讓人驚艷。

行政院長蘇貞昌日前視察故宮南院，指示配合振興五倍券發行，加強行銷，院方除推出精彩展覽活動，還將比照去年三倍券與飯店合作模式，推出優惠方案，振興觀光產業。

故宮南院晚間水舞秀，再秀出「Ｉ愛佳玲」圖形，慶祝土本疫情加零，讓觀眾驚喜開心。圖／故宮南院提供
故宮南院晚間水舞秀，再秀出「Ｉ愛佳玲」圖形，慶祝土本疫情加零，讓觀眾驚喜開心。圖／故宮南院提供
故宮南院晚間水舞秀，再秀出「Ｉ愛佳玲」圖形，慶祝土本疫情加零，讓觀眾驚喜開心。圖／故宮南院提供
故宮南院晚間水舞秀，再秀出「Ｉ愛佳玲」圖形，慶祝土本疫情加零，讓觀眾驚喜開心。圖／故宮南院提供
故宮南院晚間水舞秀，再秀出「Ｉ愛佳玲」圖形，慶祝土本疫情加零，讓觀眾驚喜開心。圖／故宮南院提供
故宮南院晚間水舞秀，再秀出「Ｉ愛佳玲」圖形，慶祝土本疫情加零，讓觀眾驚喜開心。圖／故宮南院提供
故宮南院晚間水舞秀，再秀出「Ｉ愛佳玲」圖形，慶祝土本疫情加零，讓觀眾驚喜開心。圖／故宮南院提供
故宮南院晚間水舞秀，再秀出「Ｉ愛佳玲」圖形，慶祝土本疫情加零，讓觀眾驚喜開心。圖／故宮南院提供

故宮南院 東京奧運 行政院

延伸閱讀

影／蘭嶼拼板舟歡喜遊府城 台南海巡戒護平安入港

影／台灣首例達悟族勇士划拼板舟環島 還划進故宮南院

創舉！蘭嶼拼板舟划進故宮南院 黑潮勇士環島傳承文化

影／因應振興五倍券行銷 故宮南院「+0」水舞秀暖場

相關新聞

影／本土疫情再加零 故宮南院水舞再秀佳玲圖形慶祝

前天國內未出現本土案例，隔108天再見「+0」，嘉義縣故宮南院晚間水舞秀，特別秀出「+0」畫面，向防疫人員致敬，慶祝「佳...

嚇人！大林糖廠地景太像「蛇攀樹」 陳明文促改善

國內疫情趨緩，很多旅遊景點與設施陸續開放，遊客陸續回流參加露營活動，嘉義縣大林糖廠露營區地景用白鐵管攀繞樹上，被指形狀如...

台南自來水爆管原因找到了 鑄鐵管鏽蝕嚴重

台南市南174線12.5公里下營往學甲方向，今天上午發生自來水管爆管，工務局接獲消息，通知自來水公司前往現場查明原因，經...

影／蘭嶼拼板舟歡喜遊府城 台南海巡戒護平安入港

為實現與「看見台灣」已故導演齊柏林的約定，達悟勇士在祖靈祝福下組成的黑潮勇士於本月12日起，由拼板舟工藝師張世凱的帶領下...

台南永康又有開挖路面挖斷瓦斯管線 消防員噴水防護

台南市永康區開挖地面工程施工、經常挖斷瓦斯管線，下午3點半左右又有鹽洲二街107號前汙水下水道工程，施工人員不慎挖斷瓦斯...

影后陳淑芳任台南觀光大使 黃偉哲比照林志玲「下聘」

繼保庇天后王彩樺代言台南產業特色風土小旅行，台南市政府今聘請金馬影后「國民阿嬤」陳淑芳擔任觀光大使，市長黃偉哲比照藝人林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。