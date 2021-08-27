拜會黃偉哲 芮喬丹盼台南市民體驗加拿大文化

加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹今天拜會台南市長黃偉哲，雙方就台南和加拿大間教育及文化合作進行交流，芮喬丹希望讓更多台南市民體驗加拿大文化。

芮喬丹(Jordan Reeves)及政經暨公共事務處長呂明銳(Martin Laflamme)，今天在立法委員王定宇陪同下拜訪台南市政府；黃偉哲致贈台南市正當季的文旦禮盒，感謝芮喬丹與加拿大對台南農特產品外銷的力挺。

芮喬丹提及，台灣政府致力於推動2030雙語國家政策，期待透過和台灣學校合作「高中雙聯學制」，促成台加之間更深合作；目前已有台北、桃園等北部縣市27所高中參加，他非常歡迎台南一起加入。

芮喬丹同時提議將描述加拿大鮭魚精彩旅程的戶外裝置藝術「恆流之旅」引進台南，讓更多市民體驗加拿大文化。

黃偉哲對芮喬丹提議大表贊成，他說，若英語系國家加拿大可加入雙聯學制合作行列，將可讓台南學生擁有更多英語學習環境的選擇。

黃偉哲表示，台南擁有豐富文化歷史底蘊，素有文化首都美名，非常歡迎多元文化藝術的加入與展出，期待台南和加拿大間文化交集碰撞出的火花。

王定宇說，除了學術、文化及產業的交流外，美食也是很好的切入口。他也開玩笑地表示，「如果連挑嘴的台南人都說讚的話，那加拿大美食定可推廣到全台灣甚至全世界。」

芮喬丹2018年夏天抵任，已是第二次派駐台灣。至今已多次到台南，除參加國際龍舟錦標賽，也曾和市府合作，選定台南作為辦事處「加台創新交流年」活動的揭幕城市。今天拜會市府後，也前往安平樹屋、安平古堡等古蹟景點參訪。