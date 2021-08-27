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農委會解職涉賄農會理事 林為洲：要尊重縣府權責

中央社 / 雲林縣27日電

農委會針對雲林斗南鎮農會理事吳錦宗涉賄被起訴，依農會法第46條規定授權解職，立委林為洲今天表示，農委會要尊重縣府主管機關權責，直接做行政處分，會引起爭議。

立法院經濟委員會上午赴雲林縣農會召開考察會議，立委陳超明、林為洲、雲林縣長張麗善、農委會輔導處長陳俊言、律師（前台南縣長）蘇煥智等人都出席。

針對今年農會改選，斗南鎮農會理事吳錦宗涉賄選認罪，並經台灣雲林地方檢察署起訴在案，農委會依農會法第46條規定授權解職。林為洲表示，農委會跳過縣政府，直接做行政處分，當然引起爭議，農委會要尊重縣政府主管機關的權責。

張麗善認為，吳錦宗行為錯誤且也是不良示範，但一碼歸一碼，法治社會還是要依法行政，農委會跳過雲林縣政府並引用錯誤法條要求解職，違反程序正義，恐會造成全台農會無所適從。蘇煥智也提出同觀點。

陳俊言表示，這件案子可能因法令不明確，引起爭議，會研議將法令修得更明確，希望4年後的選舉，不要有類似事情發生。但他認為，農委會是依法行政，並依照行政法院先前的判例行事。

5月上旬農委會根據農會法第46條規定，「農會理、監事及總幹事如有違反法令、章程，嚴重危害農會之情事，主管機關得報經上級主管機關之核准，或逕由上級主管機關予以停止職權或解除職務。」行文斗南鎮農會解除吳錦宗理事職務。

農會 農委會 林為洲

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