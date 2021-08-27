台南自來水爆管原因找到了 鑄鐵管鏽蝕嚴重

台南市南174線12.5公里下營往學甲方向，今天上午發生自來水管爆管，工務局接獲消息，通知自來水公司前往現場查明原因，經開挖該處發現一支400毫米老舊鑄鐵管線爆管，研判因周遭土壤鹽分較高，造成管線鏽蝕管壁變薄，又長期重車輾壓，是導致爆管的主要原因。

因道路柏油路面爆裂車輛僅能單線行駛，學甲警分局派員在場警戒，新達里瓦寮58戶用水受到影響。自來水公司動員佳里區服務所及烏山頭給廠一起搶修，下午4點30分可完成搶修恢復全面供水。 台南區學甲區自來水爆管查出原因了，水公司搶修中。圖／市府工務局提供