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嚇人！大林糖廠地景太像「蛇攀樹」 陳明文促改善
國內疫情趨緩，很多旅遊景點與設施陸續開放，遊客陸續回流參加露營活動，嘉義縣大林糖廠露營區地景用白鐵管攀繞樹上，被指形狀如同巨大蟒蛇攀繞樹上，讓露營民眾飽受驚嚇，立委陳明接獲民眾陳情，要求糖廠改善。大林糖廠露營區說，樹上是用白鐵管材質的造型藝術，不是巨蛇，既然觀看民眾有此負面形象，會改善。
近日立委陳明文服務處接獲露營民眾陳情指稱，大林糖廠露營區內的大樹上，設置一條白蛇的裝置藝術，非常容易嚇到帶小孩來露營的家庭，尤其是露營活動至少都要待一個晚上，小孩子更容易在夜晚的營區受到驚嚇。
陳明文說，接到民眾陳情後，立刻請服務處致電台糖公司了解狀況，台糖承諾會儘速要求露營區經營廠商改善，先行將蛇形裝置藝術移除，再另行設置各年齡層皆可接受的裝置藝術。
陳明文認為，現在疫情緩解，旅遊業需要積極振興，露營活動在國內正夯，非常受到民眾喜愛，他肯定台糖露營區，但也希望台糖能夠重行檢視各個糖廠露營區設施，改善老舊設備與汰除不適宜設施，提高民眾前來露營意願，增進觀光效益。
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