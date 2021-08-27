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台南9月1日開學防疫禁游泳課 身體不適就請假莫到校

中央社 / 台南27日電

因應國中小9月1日開學，台南市政府今天公布COVID-19防疫指引，學生只要身體不舒服就請假看病莫上課，9月底前暫停跨縣市教育活動及游泳教學。

台南市長黃偉哲下午在台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫線上記者會指出，台南市連續61天無確診病例，今天同時是本週全國第2度單日本土病例零確診，但疫情隨時會再起，清零動作必須隨時做。

台南市政府教育局長鄭新輝公布台南市9月1日開學後防疫指引，他表示，非必要人員不入校，入校須嚴守防疫規範，學生身體不舒服就請假看病莫上課。

鄭新輝說，台南市學校教學採固定座位，隨堂點名；追蹤師生健康，每天量測3次體溫；鼓勵學校工作人員施打疫苗，未施打者須進行快篩；9月底前暫停跨縣市教育活動及游泳教學；若停課不到校，就改採線上授課。

至於中秋節烤肉防疫指引，黃偉哲表示，待中央公布後再配合執行，但因烤肉造成空污，市府近幾年來推廣以吃火鍋取代烤肉。

烤肉 COVID-19 黃偉哲

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