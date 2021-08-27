影后陳淑芳任台南觀光大使 黃偉哲比照林志玲「下聘」

繼保庇天后王彩樺代言台南產業特色風土小旅行，台南市政府今聘請金馬影后「國民阿嬤」陳淑芳擔任觀光大使，市長黃偉哲比照藝人林志玲結婚版「6大禮」下聘，親自頒發聘書及觀光大使背帶，陳淑芳將帶大家體驗台南旅遊景點，拍攝觀光宣傳影片，預計年底公開。

黃偉哲說，台南即將迎接建城400年，有豐厚的文化歷史、充足的觀光資源、美食、農特產品及藝文活動，此次邀請金馬影后陳淑芳擔任觀光大使，他特別準備6項大禮包含東山桂圓蜂蜜、佳里牛蒡、西港藺草包、新化東成醬油、西港黑麻油、楠西酶醋等在地農特產品，希望藉由陳淑芳的腳步，讓國內外的朋友更深入認識台南。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，她特別贈送台南觀光吉祥物「魚頭君口罩」給陳淑芳，讓影后可以一邊安心防疫、一邊帶著大家慢遊台南。另外，今年台南購物節不只有店家優惠，更推出住宿買1送1等，涵蓋台南文化、古蹟門票及熱門商品的套裝行程，要讓遊客開心消費及拿獎。