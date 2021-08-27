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漂移外傘頂洲要設郵筒 蔡易餘帶郵局長登洲推特色郵筒

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
搶救外傘頂洲推動觀光，立委蔡易餘（右三）上午帶海委會副主委蔡清標及嘉義郵局長彭履恒等人，搭船筏登洲，建議比照綠島設置造型郵筒。圖／蔡易餘服務處提供
搶救外傘頂洲推動觀光，立委蔡易餘（右三）上午帶海委會副主委蔡清標及嘉義郵局長彭履恒等人，搭船筏登洲，建議比照綠島設置造型郵筒。圖／蔡易餘服務處提供

根據成大水工試驗所計算，嘉義縣東石鄉外海的漂移國土外傘頂洲，2023年漲潮期間將全部消失，為搶救外傘頂洲，立委蔡易餘除奔走搶救，督促行政院固沙養灘，為推動觀光，上午帶海委會副主委蔡清標及嘉義郵局長彭履恒等人，搭船筏登洲，建議比照綠島設置造型郵筒。

彭履恒說，郵局特色郵筒是配合在地性創造出來，會將勘查的結果，提報中華郵政總局，後續會配合總公司指示辦理，後續會跟委員溝通、協調進行。

蔡易餘說，外傘頂洲行政區劃在雲林縣，但外傘頂洲不同於一般陸地，是會移動的國土，現在的位置都在嘉義縣外海，因此應該是屬於嘉義縣管轄，國土區劃應該重新規畫。

蔡易餘上午邀集海洋委員會副主委蔡清標、雲嘉南風景區副處長洪肇昌、嘉義郵局局長彭履恒、交通部觀光局、內政部及議員姜梅紅服務處主任陳建宇、東石鄉代會主席黃東岳、代表徐明勳等搭船筏到外傘頂洲，視察固洲及觀光發展。

蔡易餘建議沙洲設置「造型郵筒」，提供民眾投郵，希望外傘頂洲成為觀光拍照打卡熱點，讓遊客來到外傘頂洲就會想到寄明信片回家，促進觀光。

蔡指出，根據綠島鄉公所2020年統計，豆丁海馬造型海底郵筒在新建2年寄出3萬4千多張防水海底明信片，創造旅遊消費6千多萬元商機，郵筒成很重要觀光資源，全台有許多特色郵筒散在全台各地，像澎湖心型郵箱、高雄寶來月光精靈-貓頭鷹郵筒、東引登打郵筒、金門風獅爺郵筒等不同風貌在地郵筒。

外傘頂洲近年來沙灘不斷流失漂移，根據行政院資料顯示，自1993年至2020年，外傘頂洲已向內陸靠近約2.7公里，面積逐漸縮小。外傘頂洲日治時期就有，隨著洋流位置不斷變化，過去行政區域屬於雲林縣，目前在嘉義外海。

搶救外傘頂洲推動觀光，立委蔡易餘上午帶海委會副主委蔡清標及嘉義郵局長彭履恒等人，搭船筏登洲，建議比照綠島設置造型郵筒。圖／蔡易餘服務處提供
搶救外傘頂洲推動觀光，立委蔡易餘上午帶海委會副主委蔡清標及嘉義郵局長彭履恒等人，搭船筏登洲，建議比照綠島設置造型郵筒。圖／蔡易餘服務處提供
搶救外傘頂洲推動觀光，立委蔡易餘（右六）上午帶海委會副主委蔡清標及嘉義郵局長彭履恒等人，搭船筏登洲，建議比照綠島設置造型郵筒。圖／蔡易餘服務處提供
搶救外傘頂洲推動觀光，立委蔡易餘（右六）上午帶海委會副主委蔡清標及嘉義郵局長彭履恒等人，搭船筏登洲，建議比照綠島設置造型郵筒。圖／蔡易餘服務處提供
搶救外傘頂洲推動觀光，立委蔡易餘（右六）上午帶海委會副主委蔡清標及嘉義郵局長彭履恒等人，搭船筏登洲，建議比照綠島設置造型郵筒。圖／蔡易餘服務處提供
搶救外傘頂洲推動觀光，立委蔡易餘（右六）上午帶海委會副主委蔡清標及嘉義郵局長彭履恒等人，搭船筏登洲，建議比照綠島設置造型郵筒。圖／蔡易餘服務處提供
搶救外傘頂洲推動觀光，立委蔡易餘上午帶海委會副主委蔡清標及嘉義郵局長彭履恒等人，搭船筏登洲，建議比照綠島設置造型郵筒。圖／蔡易餘服務處提供
搶救外傘頂洲推動觀光，立委蔡易餘上午帶海委會副主委蔡清標及嘉義郵局長彭履恒等人，搭船筏登洲，建議比照綠島設置造型郵筒。圖／蔡易餘服務處提供
搶救外傘頂洲推動觀光，立委蔡易餘（左二）上午帶海委會副主委蔡清標及嘉義郵局長彭履恒等人，搭船筏登洲，建議比照綠島設置造型郵筒。圖／蔡易餘服務處提供
搶救外傘頂洲推動觀光，立委蔡易餘（左二）上午帶海委會副主委蔡清標及嘉義郵局長彭履恒等人，搭船筏登洲，建議比照綠島設置造型郵筒。圖／蔡易餘服務處提供

外傘頂洲 嘉義 蔡易餘

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