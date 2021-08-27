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開學在即 台南今宣布提升防疫停課標準

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
因應開學，台南市各校老師提前回學校協助消毒桌椅。圖／台南市教育局提供
因應開學，台南市各校老師提前回學校協助消毒桌椅。圖／台南市教育局提供

9月1日開學在即，台南市各學校全面清消，盤點防疫物資，市府今宣布將提高防疫停課標準，若有1名師生被匡列，該班即停課2天，該校停課1天，「生病的師生不上班、不上課」，停課期間改採線上授課，停課不停學。

台南市教育局長鄭新輝指出，只要匡列1名師生，該班停課2天，該校停課1天；若1人確診，該班停課14天，停校3天；若2人確診，停校14天，停課期間改採線上授課。

開學防疫警戒全面升級，非必要人員不可入校，入校的人都必須嚴守防疫規範，確保健康才可進校門，教學活動要採固定座位並隨堂點名，9月底前跨縣市教育活動及游泳教學原則暫停。追蹤師生健康，每天在上學前、入校前、下午上課前要量3次體溫。

台南8月8日開始為教職人員接種疫苗，代理代課老師也在8月底完成接種，施打率已接近95%，未施打者須進行快篩。

鄭新輝表示，各學校盤點防疫物資，漂白水、酒精、口罩等有1個月以上庫存，學生午餐隔板都已完成採購，老師也已到學校進行桌椅消毒，同時校園會全面消毒，加強廚房環境整潔。

BNT疫苗預計8月底抵台，主要提供給12到18歲的學生族群，台南市長黃偉哲表示，假設8月30日到，最快可能是9月7日封緘完畢，之後會比照流感疫苗到學校施打，教育局及衛生局會再研議細節。

停課 流感疫苗 教育局

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