影／台灣研發芒果自動削皮機1分鐘削16顆 一台省7人力

台南區農業改良場研發的多批次加工自動化削皮機，一次可削4顆芒果，每分鐘可削16顆，速度加快農民工作只要將芒果放上去，可節省加工廠人力5至7人，去年發表後技轉給廠商，今年芒果盛產加上人力缺工嚴重，自動化削皮機超搶手，但廠商產能有限，很多人想買還買不到。

台南區農改場研發的多批次加工自動化削皮機，機器轉轉轉幾秒鐘就將果皮削下，穿著防塵衣的工作人員，只要負責將芒果放在檯子上，不必像削芒果皮的工人，通常都下婆婆媽媽，要練就單手持兩把刀的削皮功夫，一把削皮一把切肉，令人嘆為觀止，但在缺工嚴重下，也很為加工場最頭痛的問題。

台南區農改場研發的自動化削皮機，配合輸送帶作業可提升效率8～10倍，另配合新興熱加工乾燥技術（熱泵、微波、真空、射頻），烘果乾時間縮短3分之1，電能節省30%，烘乾效果品質提高，將節省能源耗損並提高生產效率20%。

全台第一家芒果乾初級加工場設在台南玉井，籌備輔導2年今天啟用，就引進一台自動化芒果削皮機；另玉井區農會食品加工廠也引進2台自動化芒果削波機，主要是因削果皮工人缺工嚴重，加上以往家庭式的削皮作業，也有衛生安全之虞。

農委會去年在玉井區農會舉辦芒果自動削皮機發表會後，今年有不少業者下訂，但卻趕不出來，台南區農改場表示，以非專屬授權給廠商生產，初步了解今年已交貨5台，但還有不少業者下單但受限廠商產能，還在排隊等機器。