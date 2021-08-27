快訊

新北男打高端「發燒盜汗」不治 經查患有胰臟癌

帕運／李凱琳不敵俄羅斯老將 無緣代表團首面獎牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

員工捐款做愛心可抽獎 這家科技大廠募66.6萬元捐家扶

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
岱稜科技31周年慶以「岱稜廠慶同樂券」，鼓勵員工再持券到麻豆商圈消費，共募得66萬6000元全數捐助家扶。圖／岱稜科技提供
岱稜科技31周年慶以「岱稜廠慶同樂券」，鼓勵員工再持券到麻豆商圈消費，共募得66萬6000元全數捐助家扶。圖／岱稜科技提供

位在台南麻豆工業區的岱稜科技今年邁入第31年，今年結合廠慶活動發起助學募款行動，員工捐款滿額即贈「岱稜廠慶同樂券」，可憑券至麻豆商圈店家消費，並有機會獲得Gogoro電動機車、任天堂switch和萬元防疫照顧金，活動共募得66萬6000元全數捐助北台南家扶中心孩童助學，由主任莊淑惠代表接受。

岱稜科技是全球前3燙金箔大廠，負責人蔡國龍董事長在地深根多年，帶領集團員工從事地方公益活動。2002年開始響應北台南家扶推動的「無窮世代抗貧助學列車」，持續20年累計幫助鄰近地區超過2600位弱勢家庭孩子孩童快樂上學去。

蔡國龍期勉員工慈善腳步不因疫情停下，廠慶活動發揮創意回饋員工，今年募款金額創新高，同時促進地方經濟消費，更希望在低迷的社會氛圍中，善盡企業社會責任，讓更多人注意到弱勢家庭及關懷在地經濟，同心協力走過疫情挑戰。

岱稜科技31周年慶以「岱稜廠慶同樂券」，鼓勵員工再持券到麻豆商圈消費，共募得66萬6000元全數捐助家扶。圖／岱稜科技提供
岱稜科技31周年慶以「岱稜廠慶同樂券」，鼓勵員工再持券到麻豆商圈消費，共募得66萬6000元全數捐助家扶。圖／岱稜科技提供

疫情 募款

延伸閱讀

花蓮家扶助學金資助上千名弱勢生 仍有4成缺口

開學在即助學金缺口近400萬 花蓮家扶籲支持孩子就學

澎湖家扶彩繪貨櫃屋 打造兒少共遊新場域

讓家扶孩子能就學 汐止議員媒合企業捐30萬元

相關新聞

開學在即 台南今宣布提升防疫停課標準

9月1日開學在即，台南市各學校全面清消，盤點防疫物資，市府今宣布將提高防疫停課標準，若有1名師生被匡列，該班即停課2天，...

蠟筆小新30周年期間限定商店快閃台南 鐵粉排隊入場

蠟筆小新30周年期間限定店「甜點世界大冒險」在台北締造10萬人次進場，今天首度南下台南新光三越新天地登場，除了有超過28...

影／台灣研發芒果自動削皮機1分鐘削16顆 一台省7人力

台南區農業改良場研發的多批次加工自動化削皮機，一次可削4顆芒果，每分鐘可削16顆，速度加快農民工作只要將芒果放上去，可節...

員工捐款做愛心可抽獎 這家科技大廠募66.6萬元捐家扶

位在台南麻豆工業區的岱稜科技今年邁入第31年，今年結合廠慶活動發起助學募款行動，員工捐款滿額即贈「岱稜廠慶同樂券」，可憑...

五倍券加碼2千嘉縣議員全聯署通過 翁章梁：財政困難

中央將發放振興五倍券，國民黨嘉義市長黃敏惠宣布加碼普發2千元現金，影響共同生活圈民進黨執政的嘉義縣，議會藍綠及無黨籍黨團...

高鐵台南站前4.3公頃市地開發案各方關注 議會現勘進度

台南市議會建設委員會上午勘查「歸仁區武東段276-1地號非公用市有土地設定地上權案」現況及使用規畫，這塊位於高鐵台南站前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。