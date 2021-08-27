聽新聞
test
0:00 / 0:00
員工捐款做愛心可抽獎 這家科技大廠募66.6萬元捐家扶
位在台南麻豆工業區的岱稜科技今年邁入第31年，今年結合廠慶活動發起助學募款行動，員工捐款滿額即贈「岱稜廠慶同樂券」，可憑券至麻豆商圈店家消費，並有機會獲得Gogoro電動機車、任天堂switch和萬元防疫照顧金，活動共募得66萬6000元全數捐助北台南家扶中心孩童助學，由主任莊淑惠代表接受。
岱稜科技是全球前3燙金箔大廠，負責人蔡國龍董事長在地深根多年，帶領集團員工從事地方公益活動。2002年開始響應北台南家扶推動的「無窮世代抗貧助學列車」，持續20年累計幫助鄰近地區超過2600位弱勢家庭孩子孩童快樂上學去。
蔡國龍期勉員工慈善腳步不因疫情停下，廠慶活動發揮創意回饋員工，今年募款金額創新高，同時促進地方經濟消費，更希望在低迷的社會氛圍中，善盡企業社會責任，讓更多人注意到弱勢家庭及關懷在地經濟，同心協力走過疫情挑戰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言