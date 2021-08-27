員工捐款做愛心可抽獎 這家科技大廠募66.6萬元捐家扶

位在台南麻豆工業區的岱稜科技今年邁入第31年，今年結合廠慶活動發起助學募款行動，員工捐款滿額即贈「岱稜廠慶同樂券」，可憑券至麻豆商圈店家消費，並有機會獲得Gogoro電動機車、任天堂switch和萬元防疫照顧金，活動共募得66萬6000元全數捐助北台南家扶中心孩童助學，由主任莊淑惠代表接受。

岱稜科技是全球前3燙金箔大廠，負責人蔡國龍董事長在地深根多年，帶領集團員工從事地方公益活動。2002年開始響應北台南家扶推動的「無窮世代抗貧助學列車」，持續20年累計幫助鄰近地區超過2600位弱勢家庭孩子孩童快樂上學去。