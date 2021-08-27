全國首間芒果初級加工廠 台南玉井啟用

台南芒果佔全國產量5成，首間芒果初級加工廠今天在玉井區啟用，預估年處理量50公噸，年產值450萬元，已有日本貿易商和加工廠簽署合作意向書，將台南芒果乾銷往海外。

台南市玉井聯興農產品初級加工場今天啟用，這是全國首間芒果初級加工場，台南市長黃偉哲期盼加工場營運後，有助提升芒果及其他農產果乾品質，增加各通路市場競爭力。

黃偉哲說，玉井聯興農產品初級加工場啟用，可協助農民解決許多農產品初級加工問題，提高農產附加價值，也讓農產產銷平衡，收益獲得保障。

台南市政府農業局表示，台南芒果種植面積6943公頃，約佔全國50%；但因芒果產期集中於每年6至8月，短期大量收成芒果不耐久放保存，需仰賴加工製成芒果乾，拉長保存期限及增加經濟價值。

台南今年芒果總產量9萬1600公噸。其中，內銷6萬7784公噸約佔74%；外銷5496公噸約佔6%；加工處理1萬8320公噸約佔20%，顯見芒果加工的重要性。

玉井聯興農產品初級加工場位於玉井區台84線公路旁，是全國第一間芒果初級加工場，預估年處理量約50公噸，年產值新台幣450萬元；日本富士站國際事業股份有限公司和聯興農產品初級加工場已簽署合作意向書，未來將台南芒果乾銷往海外。

目前全國有18間農產品初級加工場，其中台南2間，分別是大埔有機農產（杭菊烘乾）及聯興合作社（芒果及番石榴果乾）；黃偉哲希望透過這兩家業者作示範，讓台南農產品朝向初級加工場管理邁進，以提升台南農產加工的品質與市場潛力。