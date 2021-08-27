五倍券加碼2千嘉縣議員全聯署通過 翁章梁：財政困難

中央將發放振興五倍券，國民黨嘉義市長黃敏惠宣布加碼普發2千元現金，影響共同生活圈民進黨執政的嘉義縣，議會藍綠及無黨籍黨團議員全都聯署提案，要求縣府跟進，上午議會審查通過，縣長翁章梁強調，嘉市零負債，嘉縣負債151億多元，財政結構不同，財政困難無法跟進，但會提出優惠加碼振興方案。

國民黨團書記長李國勝議員、無黨籍黨團總召陳福成議員共同提案說，疫情升溫3個多月未解除警戒，許多民眾失業、放無薪假，為使受疫情影響縣民得到照顧，要求縣府考量財政及縣民需求，比照嘉市普發現金2千元以上，陳福成說，翁章梁上任償還20多億負債，既有能力還債，就可以發現金。

議員詹琬蓁批民進黨長期執政負債多，辦農業綜合園區、公共藝術、台灣燈會、茶博館規畫等，看不到效益；民進團總召羅士洋附合說，「錢花下去！既有能力償債，再借款發放，3個黨團都支持」；兼民進黨縣黨部主委的議員林秀琴提議要求縣長，爭取中央加碼發5千元現金，搭配振興券合計1萬元。

議員陳文忠肯定翁章梁考量財政務實；議員姜梅紅說，現金加碼下去，縣長明年競選連任無對手；議員林緗亭要翁章梁慎重評估，不發現金要創造來嘉縣消費利多誘因；議員蔡奇璋說，不用公務預算借款也可發現金；議員黃金茂質疑是否小英總統要縣長不發現金？