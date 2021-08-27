南科消防分隊消防車載自製電視牆 宣傳防火吸睛效果佳

中秋即將來臨，每年這時期常發生烤肉或用電用火不慎火警；台南市消防局南科分隊今天推出「夏末秋來，防火不怠!」主題「移動電視牆」，到南科園區附近社區對民眾宣導住宅用火災警報器、預防ㄧ氧化碳中毒、瓦斯使用安全、珍惜救護資源與居家老人防火，希望季節交替的時候，民眾能保持防火防災意識，南科分隊表示，因方式富有新鮮感，達到良好的宣傳效果。

南科分隊表示，疫情雖有趨緩現象，仍不可以掉以輕心，為兼顧防疫，南科分隊特別以消防勤務車搭載自製的電視組成「移動宣導電視牆」，以巡迴南科園區進行宣導，相較於以往廣告海報貼於消防車上，電視影音更加生動，加深宣導效果，也讓宣導內容不再是死板的平面廣告，除了吸引民眾目光，也為宣導添加新意，讓民眾印象深刻。