南科消防分隊消防車載自製電視牆 宣傳防火吸睛效果佳
中秋即將來臨，每年這時期常發生烤肉或用電用火不慎火警；台南市消防局南科分隊今天推出「夏末秋來，防火不怠!」主題「移動電視牆」，到南科園區附近社區對民眾宣導住宅用火災警報器、預防ㄧ氧化碳中毒、瓦斯使用安全、珍惜救護資源與居家老人防火，希望季節交替的時候，民眾能保持防火防災意識，南科分隊表示，因方式富有新鮮感，達到良好的宣傳效果。
南科分隊表示，疫情雖有趨緩現象，仍不可以掉以輕心，為兼顧防疫，南科分隊特別以消防勤務車搭載自製的電視組成「移動宣導電視牆」，以巡迴南科園區進行宣導，相較於以往廣告海報貼於消防車上，電視影音更加生動，加深宣導效果，也讓宣導內容不再是死板的平面廣告，除了吸引民眾目光，也為宣導添加新意，讓民眾印象深刻。
四大隊大隊長陳博文表示，移動式電視牆宣導兼顧防疫與防災，無非希望民眾能夠重視居家的防火防災安全；提醒民眾因天氣變化較大加上疫情影響，家中使用瓦斯頻率變多，不可不慎，有些家庭也開始使用卡式爐等攜帶式爐具，使用卡式爐具要特別注意使用檢驗合格的爐具，也要依循使用說明操作，避免發生危險。
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