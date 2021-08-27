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高鐵台南站前4.3公頃市地開發案各方關注 議會現勘進度

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
高鐵台南站前台南市政府所有土地開發案各方關切。記者周宗禎／攝影
高鐵台南站前台南市政府所有土地開發案各方關切。記者周宗禎／攝影

台南市議會建設委員會上午勘查「歸仁區武東段276-1地號非公用市有土地設定地上權案」現況及使用規畫，這塊位於高鐵台南站前特定區、大台南會展中心旁黃金地段「非公用市有土地」，面積達4.3公頃今年才由高鐵局撥交市政府，多家大型建商、企業希望參與開發利用。市府經發局長陳凱凌表示，配合特定區後續人力進駐需求，生活機能需提升，開發案經市議會通過、報行政院同意，期待年底能開始招商。

這塊目前只有灌木叢雜草的土地我也在高鐵站西南側，閑置多年、面積超過4.3公頃，土地使用分區屬產業專用區，建蔽率達60%、容積率240 %；一旁就是正在興建的大台南會展中心，周遭有工研院、中研院南部院區、三井outlet園區，價值不菲。

陳凱凌表示，朝複合型的產業發展區規畫：金融、保險、服務業、商辦零售、旅館等等「基本上什麼都可以做」。

副總統賴清德擔任台南市長時構想闢建大型飯店，不過當時周圍還沒有什麼大型產業進駐或政府的資源投入；平時人煙稀少，每年只有在一旁高鐵站前台糖土地舉辦跨年晚會的時候才出現人潮。

而今中央政府投入數以千億計算的資源，陸續開發，這屆看好未來這裡勢必人潮洶湧、車水馬龍，商機無限，因而這塊特定區已經很少見的完整土地開發，各方關切；市議會建設委員會成員蔡育輝、杜素吟、郭鴻儀、許又仁等市議員上午到場察看現況、聽取經發局簡報規畫進度，

高鐵台南站前台南市政府所有土地開發案各方關切，經發局上午到現場向議會相關議員說明。
高鐵台南站前台南市政府所有土地開發案各方關切，經發局上午到現場向議會相關議員說明。
高鐵台南站前台南市政府所有土地位居黃金地段，開發案各方關切。記者周宗禎／攝影
高鐵台南站前台南市政府所有土地位居黃金地段，開發案各方關切。記者周宗禎／攝影
高鐵台南站前台南市政府所有土地閑置多年、開發案各方關切。
高鐵台南站前台南市政府所有土地閑置多年、開發案各方關切。

高鐵 跨年晚會 行政院

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