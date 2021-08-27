高鐵台南站前4.3公頃市地開發案各方關注 議會現勘進度

台南市議會建設委員會上午勘查「歸仁區武東段276-1地號非公用市有土地設定地上權案」現況及使用規畫，這塊位於高鐵台南站前特定區、大台南會展中心旁黃金地段「非公用市有土地」，面積達4.3公頃今年才由高鐵局撥交市政府，多家大型建商、企業希望參與開發利用。市府經發局長陳凱凌表示，配合特定區後續人力進駐需求，生活機能需提升，開發案經市議會通過、報行政院同意，期待年底能開始招商。

這塊目前只有灌木叢雜草的土地我也在高鐵站西南側，閑置多年、面積超過4.3公頃，土地使用分區屬產業專用區，建蔽率達60%、容積率240 %；一旁就是正在興建的大台南會展中心，周遭有工研院、中研院南部院區、三井outlet園區，價值不菲。

陳凱凌表示，朝複合型的產業發展區規畫：金融、保險、服務業、商辦零售、旅館等等「基本上什麼都可以做」。

副總統賴清德擔任台南市長時構想闢建大型飯店，不過當時周圍還沒有什麼大型產業進駐或政府的資源投入；平時人煙稀少，每年只有在一旁高鐵站前台糖土地舉辦跨年晚會的時候才出現人潮。