台積電慈善基金會趕開學前 助台南32所國小安裝LED燈

台積電慈善基金會「點亮台灣 從台南開始」！今（27）日假鹽水岸內國小與西港松林國小舉辦LED節能燈具安裝完工儀式。台積電慈善基金會透過台南市政府教育局的協助，掌握需求的優先順序，並搶在開學前夕完成全市涵蓋大台南偏鄉14個行政區，共計32校的節能LED燈具更換，協助改善學校照明。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，基金會這項計畫，不只推動節能減碳，更給孩子們更明亮的學習環境。

台積電慈善基金會表示，此次專案已安裝超過3,000套燈具，預計每年可省下超過35萬度的電，不僅節能減碳，更可為各校省下電費，預計每年可以為台南的小學提供超過31,000份的營養午餐，此次的安裝更與崑山科技大學合作，由大學內的電機相關學生志工協助案場安裝，公益結合技職教育，也讓此專案更富有教育意義．

台南市黃偉哲表示，非常感謝台積電慈善基金會看到本市偏遠學校的需求，學校教室的照明是學生最常使用的設備，提供孩子在良好的燈源，不僅讓孩子在學習、閱讀時更舒適，同時亦建構了節能之學習環境．