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打造溪北產業重鎮 南市開發七股科技工業區

中央社 / 台南27日電

台南市近年工業用地不敷市場需求，因應台商回流及在地企業擴廠用地所需，將於台糖三股農場範圍內開發七股科技工業區，規劃引進綠能產業、南科中下游支援產業及地方特色產業。

台南市長黃偉哲表示，七股科技工業區總面積達141.34公頃，開發將保留原台糖舊鐵路，並融和公園綠地規劃範圍，以保留在地產業特色。開發後，除設置63.85公頃公設外，將提供77.49公頃土地供廠商設廠使用，將作為南科中下游支援產業基地，並兼顧七股地區農漁食品製造等特色產業發展。

黃偉哲表示，七股科技工業區開發採公共工程與廠商建廠同步進行，可大幅縮短廠商建廠時程，以利廠商儘早營運及掌握投資利基。另外，將保留10公頃產業用地供未登記工廠優先進駐，以解決違章工廠問題。

此外，市府經濟發展局也將管控及協助廠商建廠相關行政審查工作、提供融資專案及舉辦說明會等，促使進駐廠商能如期完成建廠營運。

經發局長陳凱凌表示，開發案各項作業正積極辦理中，預計今年內舉行動土典禮，正式進入實質開發。全案開發完成後，預計可引進127家廠商、創造新台幣290億產值，以及9540個工作機會。

將帶動周邊經濟發展，加速溪北工業區開發及活化建構完整農業產銷，並促使農村轉型及人口回流，對台南市整合產業空間發展布局、解決沿海地區產業用地不足，提供在地工作機會有相當助益。

黃偉哲

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