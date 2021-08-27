疫情趨緩 嘉市圖書館自修室8/31起開放

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，嘉義市文化局考量場館適度降載及加強清消等條件，市立、黃賓及世賢等3處圖書館自修室與期刊閱報區等場所，31日起開放民眾入館。

文化局今天表示，嘉義市3處公共圖書館自修室屬密閉及全空調環境，考量安全防疫，除了容留人數降載為3成左右、每日分上午、下午2個時段及1人1桌原則外，中午12時至下午1時須清場關閉，全面開窗加強室內通風，桌椅以酒精擦拭。民眾入內配合實聯制、全程戴口罩，禁止飲食及脫罩行為。

文化局指出，3處圖書館自修室開放時段為上午9時至12時、下午1時至5時2個時段，不同時段須另行取牌。自修室開放人數，市圖62人，黃賓24人及世賢30人。民眾入座需領取號碼牌，每桌皆有隔板。

另外，嘉義市立等3處圖書館在安全防疫規定下，從8月24日起除週一休館外，恢復原來開放時間至晚上8時，提供借還書服務，入館人流限制從原來50人調高為100人。另民眾喜愛的期刊閱報區也正常開放，採梅花座，圖書館多人接觸的資訊檢索區與網路視聽區仍不開放。